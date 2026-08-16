Rescatados tres migrantes en un kayak en la bahía de Algeciras (Cádiz)

Archivo - Puerto de Tarifa (Imagen de archivo). - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

Un kayak con tres migrantes de origen magrebí que intentaba cruzar el estrecho de Gibraltar ha sido rescatado en la mañana de este domingo en las aguas de Algeciras (Cádiz), según han informado fuentes oficiales de Salvamento Marítimo a Europa Press.

Según han detallado estas mismas fuentes, un buque que navegaba por la zona de la bahía de Algeciras ha visto un kayak que transportaba a tres personas que intentaban llegar a la costa.

Acto seguido, una lancha de prácticos del puerto de Algeciras los ha localizado y ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo para producir el rescate de los tres integrantes. Finalmente, todos ha sido desplazados hasta la costa por los servicios de Salvamento Marítimo sobre las 8,00 horas de la mañana.