Rescatan a dos personas heridas por la ventana de una vivienda incendiada en Cádiz

Un coche de Bomberos en un incendio de un domicilio en Cádiz capital. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) han rescatado en la mañana de este miércoles 24 de junio a dos personas heridas durante un incendio registrado en un bloque de viviendas de la capital.

Los heridos han tenido que ser evacuados por una de las ventanas del domicilio afectado al estar atrapados por las llamas, usando para ello una autoescala, según ha informado el Consorcio de Bomberos en un comunicado.

Desde las 07,30 horas de este miércoles, efectivos del CBPC del parque de Cádiz intervienen en un incendio de vivienda en la calle Nelson Mandela.

Las dos personas rescatadas han sido atendidas y trasladadas en ambulancia por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar del siniestro.