Rescatan a una senderista con rotura de tibia y peroné en el paraje natural del Arroyo de la Miel en Algeciras (Cádiz)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Algeciras (Cádiz) cargando a la senderista accidentada en el Arroyo de la Miel. - POLICÍA NACIONAL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Algeciras (Cádiz) han llevado a cabo un operativo de rescate en el paraje natural del Arroyo de la Miel, donde auxiliaron a una senderista que había sufrido una fractura de tibia y peroné mientras realizaba una ruta por la zona.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del domingo 23 de noviembre, cuando la Sala del 091 recibió la llamada de una mujer sexagenaria que explicaba haber sufrido una lesión que le impedía continuar su marcha durante una caminata por el citado sendero, ha informado la Policía Nacional en una nota.

De inmediato, los agentes se desplazaron al lugar y comenzaron su búsqueda, recorriendo todo el sendero principal y adentrándose posteriormente en una zona boscosa de difícil acceso. Al no haber cobertura móvil, el operativo de búsqueda fue más complejo ya que impedía mantener comunicación directa con la víctima.

Finalmente, la mujer pudo ser localizada en un camino adyacente, tendida en el suelo y acompañada por otros senderistas. Tras comprobar la gravedad de su lesión, los policías organizaron un dispositivo de evacuación adaptado a la orografía del paraje.

Ante la imposibilidad de emplear medios de transporte convencionales, los agentes procedieron a trasladarla cargándola a los hombros y haciendo relevos continuos durante más de dos kilómetros por un terreno escarpado y con "un notable" desnivel hasta alcanzar una zona segura.

Posteriormente, la senderista fue evacuada en ambulancia al Hospital Punta Europa de Algeciras, donde los servicios médicos confirmaron que presentaba una fractura de tibia y peroné.

La Policía Nacional ha señalado la importancia de extremar las precauciones en rutas de montaña y ha recordado la conveniencia de llevar dispositivos de localización o baterías auxiliares que permitan mantener la comunicación en caso de emergencia.