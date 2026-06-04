Un retén de bomberos sigue en el incendio con puntos calientes de naves industriales en Algeciras

Bomberos en la extinción del incendio de varias naves industriales en un polígono de Algeciras - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

Un retén de bomberos sigue presente en el incendio de 13 naves del polígono industrial de Cortijo Real de Algeciras (Cádiz), iniciado el pasado martes por la noche y que, aunque evoluciona favorablemente y está controlado, aún tiene algunos puntos calientes y emite "bastante humo".

Así lo ha informado el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) en un comunicado, en el que ha señalado que la noche pasada "ha sido tranquila".

De hecho, en torno a las 22,00 horas los bomberos del parque de Algeciras se retiraban del lugar y se quedaba únicamente un retén con dos efectivos en tareas de enfriamiento y control de focos con un vehículo nodriza.

En total son 13 las naves afectadas por este fuego, colindantes unas a otras y completando unos 8.000 metros cuadrados en configuración tipo A. El origen estaría en principio en una nave de gestión de residuos, allí se iniciaría el fuego a las 22,00 horas del martes, propagándose al resto de locales.

En las primeras horas del incendio llegaron a movilizarse hasta 17 bomberos y nueve vehículos de los parques de Algeciras y de Los Barrios, y en torno a las 04,00 horas de la madrugada del miércoles, los bomberos de Los Barrios se retiraban de la zona, quedando únicamente en el lugar los profesionales del parque algecireño.