Rosa María Calaf recibirá el VI Premio Nacional de Periodismo Pepe Oneto por su "brillante trayectoria"

Archivo - La periodista Rosa María Calaf durante el acto institucional del 8M en la Generalitat, a 6 de marzo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). ARCHIVO. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El grupo Publicaciones del Sur --editor de 7TV Andalucía, los periódicos Viva y Andalucía Información--, entregará junto con el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) el VI Premio Nacional de Periodismo Pepe Oneto a Rosa María Calaf, a quien se le reconocerá por su "brillante trayectoria profesional" en el periodismo, fundamentalmente como corresponsal internacional y enviada especial en más de 180 países, en los que desarrolló coberturas "marcadas siempre por una incuestionable rigurosidad y honestidad".

El galardón, que reconoce cada año la trayectoria o labor de los más insignes profesionales del periodismo y la comunicación en España, recae en esta sexta edición en la periodista Rosa María Calaf, quien es "un referente en la información de nuestro país, logrando el reconocimiento, el cariño, la credibilidad y el respeto de los españoles y de la profesión periodística", ha indicado la organización de los premios en un comunicado.

Calaf sucede en este reconocimiento a los periodistas Matías Prats Luque, Mercedes Milá, José María García, Olga Viza y Pedro Piqueras, que lo recibió el año pasado en San Fernando.

La viuda y el hijo de Pepe Oneto, Paloma Fernández y Erik Oneto, respectivamente, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y el presidente del grupo Publicaciones del Sur, José Antonio Mallou, entregarán esta distinción a Rosa María Calaf, quien ha trasladado su "emoción" cuando le comunicaron este galardón, que recogerá en persona.

"¡Como no voy a aceptar este reconocimiento con el nombre del que fue un referente para mí! Obviamente, es un honor y una gran alegría. Además, tiene un valor añadido, si cabe, muy particular. Mi madre le adoraba como periodista y escritor", ha aseverado en palabras recogidas por la organización.

Calaf ha enviado además un mensaje de agradecimiento a los miembros del consejo editorial de Publicaciones del Sur por concederle este galardón. "Mi gratitud profunda por la confianza y el honor de asociar mi trayectoria a la memoria de Pepe Oneto, cuya independencia, rigor y compromiso con el periodismo son un valioso ejemplo", ha indicado.

La premiada recibirá un diploma acreditativo y la reproducción a escala de una almena isleña, signo identificativo de la genuina arquitectura de San Fernando, obra del artista Antonio Manuel Alías de la Torre.

La entrega del galardón se celebrará tras la inauguración de las IX Jornadas Nacionales de Periodismo que organiza Publicaciones del Sur en colaboración con el Ayuntamiento de San Fernando y la Fundación Cajasol. Será en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León en un día del mes de noviembre.

Estas jornadas, en las que participan los mejores periodistas españoles y andaluces, se desarrollan dentro de las actividades que el Ayuntamiento de San Fernando impulsa para conmemorar la promulgación del Real Decreto IX denominado Libertad Política de Imprenta de la Constitución de 1812.

El Premio Nacional de Periodismo Pepe Oneto fue creado en 2021 en memoria del desaparecido periodista gaditano, quien se erigió en uno de los mayores referentes de la prensa española durante la Transición y la democracia en diferentes medios de comunicación que dirigió o en los que trabajó o colaboró.