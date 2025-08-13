Rota y Los Barrios (Cádiz) realizan simulacros de rescate en sus playas para optimizar su respuesta ante accidentes

Simulacro del rescate de un ahogado en la playa de Palmones en Los Barrios (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

CÁDIZ 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las localidades gaditanas de Rota y Los Barrios han realizado este miércoles diversos simulacros de emergencia y rescate de personas en sus playas para optimizar la respuesta ante situaciones que se puedan dar en sus litorales.

En sendas notas de prensa, los ayuntamientos de estas localidades han detallado los diversos simulacros que han ensayado en la playa roteña de la Costilla y en la barreña de Palmones.

Así, en Rota se ha ejecutado un simulacro con una persona que presentaba signos de posible ahogamiento en el mar y que es detectada por miembros de Protección, que son los que avisan a la embarcación del servicio para que acuda a su socorro. De esta forma, han trasladado en camilla a tierra a la víctima, donde se ha procedido a la reanimación y estabilización del ahogado simulado.

Además, en un simulacro sobre seguridad se ha abordado una situación en la que se detecta a una persona intentando vender droga a los usuarios del paseo y es detenida por agentes de la Policía Local de servicio en la playa.

Por otro lado, la playa de la Costilla ha acogido también un simulacro ambiental, centrado en la recreación de la localización por parte de una operaria del servicio de playa de un posible anidamiento de tortuga. En este caso, la técnica de Medio Ambiente se ha personado para verificar el hallazgo y avisa al 112, que a su vez ha contactado con el Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas (CREMA), mientras se han seguido indicaciones para balizar la zona del anidamiento.

El delegado municipal de Playas en el Ayuntamiento de Rota, José Antonio Medina, presente en el desarrollo de estos simulacros, ha subrayado la importancia de estos ejercicios para garantizar "la mejor atención" en los protocolos de playas.

El Ayuntamiento ha indicado que estos ejercicios de emergencias que regularmente realiza la Delegación municipal de Playas para optimizar la respuesta ante situaciones que se puedan dar en la playa, "contribuyen a mejorar el servicio que se presta a los usuarios y dan cumplimiento a las exigencias de seguridad y gestión del Plan de Gestión Integral de Calidad de las Playas, en el que se incluyen las certificaciones de calidad".

SIMULACROS DE UN HERIDO Y UN VERTIDO EN PALMONES

En cuanto a los dos simulacros realizados en Palmones, en Los Barrios, el Ayuntamiento ha detallado que el primero de ellos se ha simulado la asistencia a un nadador que, después de sufrir la rotura de una extremidad, solicita ayuda. Tras la llamada de alerta, se ha activado el protocolo previsto, con la intervención de los socorristas en el agua, el traslado del herido a tierra, la atención médica y la evacuación en ambulancia hasta el hospital más cercano.

En el segundo simulacro, el personal de socorrismo ha detectado una mancha oscura en torno a una moto acuática a la deriva que vertía gasoil al mar. Tras balizar la zona, se ha activado la intervención de Protección Civil y la llamada urgente al 112 para coordinar la respuesta.

El Ayuntamiento de Los Barrios ha recordado que estos ensayos, que se realizan cada verano, sirven como prueba para evaluar la eficacia del servicio de salvamento y vigilancia de la playa de Palmones, siendo "esenciales" para garantizar la seguridad de los usuarios y mantener los estándares de calidad.

Actualmente, el dispositivo de vigilancia de la playa de Palmones está formado por cuatro socorristas y un enfermero o enfermera activos todos los días. El arenal dispone de torres de vigilancia, puesto de salvamento, botiquín y ambulancia bajo demanda de lunes a viernes, y de forma presencial en fines de semana y festivos. Además, el servicio de limpieza actúa en doble turno, de mañana y tarde, los siete días de la semana.