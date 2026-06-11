Rota (Cádiz) homenajeará el domingo con una placa a los cautivos del campo de concentración de la Almadraba

Cruz ubicada en la calle Calvario en la ciudad de Rota (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE ROTA

ROTA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rota (Cádiz) va a celebrar este próximo domingo 14 de junio un acto institucional en el que colocará una placa conmemorativa en memoria de las víctimas del campo de concentración de la Almadraba, ubicado en esta misma localidad de la provincia de Cádiz durante el franquismo. La cita tendrá lugar a las 10,00 horas de la mañana junto a la cruz ubicada en la calle Calvario.

La placa rendirá homenaje a los cautivos del campo de concentración de la Almadraba, represaliados por sus ideas y obligados durante la dictadura franquista a realizar trabajos forzosos en la reparación de la calle Calvario entre los años 1939 y 1944, como ha explicado el Ayuntamiento de esta ciudad en una nota.

Con ello se contribuirá a "devolver dignidad a quienes padecieron aquellas circunstancias", promoviendo "el deber colectivo de preservar su memoria".

Este acto clausurará las I Jornadas de Memoria Democrática organizadas por la Delegación municipal de Memoria Democrática en colaboración con la Asociación Memoria Histórica de Rota, una iniciativa desarrollada durante los meses de abril y mayo con el objetivo de generar espacios de encuentro, reflexión y diálogo en torno a la historia reciente de nuestra localidad y los valores democráticos.

Las citadas jornadas abordaron distintos aspectos de la memoria histórica a través de presentaciones de libros, proyecciones audiovisuales y actos de reconocimiento, como la presentación del libro 'Arena cautiva. El campo de concentración de Rota: Historia de la dictadura franquista a través de un espacio', para continuar con la proyección del documental 'Muerte y olvido de Manuel Muñoz Martínez', el estreno del documental 'Memoria rota' y la presentación de la reedición ampliada de la obra 'Memoria rota'.

Desde la Delegación municipal de Memoria Democrática del Ayuntamiento se ha invitado a toda la ciudadanía a asistir a este acto, que pondrá el broche final a las I Jornadas de Memoria Democrática celebradas en la localidad.