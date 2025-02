Ruiz Boix anuncia que el Congreso Provincial del PSOE de Cádiz será el 5 de abril y que presentará su candidatura

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado que el Congreso Provincial del partido se celebrará el próximo 5 de abril. Además, ha señalado que presentará su candidatura para volver a liderar el partido en la provincia y que espera poder presentar una lista "unitaria, de cohesión y de unidad".

El calendario del Congreso Provincial comenzará el 24 de febrero, según ha señalado Ruiz Boix, que ha afirmado que "tienen la palabra las personas, los militantes que forman parte del PSOE de Cádiz, es el tiempo en el que se igualen todos los militantes, aquellos que forman parte de cualquier casa del pueblo, de formar parte, de ser concejal de la oposición, de gobierno, de los alcaldes y alcaldesas, de los parlamentarios, de los diputados y de los senadores".

"Es el tiempo del fin de los protagonistas, en este caso individuales, que tratan de trasladar este debate a los medios de comunicación y no hacerlo en las casas del pueblo, no hacerlo en el comité provincial, no hacerlo en las asambleas del partido, que es donde debemos contrastar la forma de llegar a las mismas metas", ha añadido.

Ruiz Boix ha anunciado su intención de presentar la candidatura a la secretaría general del PSOE en Cádiz "avalada por numerosas agrupaciones locales, por centenares y centenares de militantes que piden que me presenten para seguir liderando el proyecto del PSOE de Cádiz".

"Un proyecto en el que trataré de trasladar las cuatro victorias que, como cartel electoral, el único del que he formado parte, el cartel electoral del PSOE de San Roque, he podido conseguir de la mano de los ciudadanos, de los vecinos que han venido apoyando mi proyecto, el proyecto del PSOE de San Roque, que en compañía de tantos concejales defendemos desde hace ya más de 14 años", ha afirmado.

Ruiz Boix ha manifestado que le gustaría "encontrar la unidad, la cohesión, el consenso con todas las sensibilidades del partido" y ha asegurado que en ello se viene "afanando en las últimas semanas, trasladando este criterio de unidad, de cohesión, de compartir y, por tanto, de no confundir". "Realizar vetos no creo que sea el camino para conseguir una lista de unidad", ha añadido.

Así, ha señalado que espera que durante estas dos semanas que quedan hasta el comienzo del calendario para el Congreso Provincial, con la presentación de precandidaturas, "haya tiempo para la reflexión, para seguir compartiendo, para seguir consensuando y también para presentar finalmente una lista unitaria para afrontar los retos principales que tiene de la sociedad, que es sumar más alcaldía, recuperar el gobierno de la Diputación cuanto antes, trabajar para que el proyecto del PSOE de Andalucía llegue al gobierno de la Junta de la mano de María Jesús Montero, así como reforzar el liderazgo y las políticas que se viene beneficiando los andaluces desde el gobierno de Pedro Sánchez".