Salvamento retoma este domingo la búsqueda de los tres tripulantes de una embarcación en la costa de Cádiz

CÁDIZ 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Salvamento Marítimo ha reanudado este domingo el operativo de búsqueda de las tres personas que cayeron al mar en la noche del pasado jueves, 13 de noviembre, desde una embarcación en las aguas de la costa de Cádiz, debido a la mejora de las condiciones meteorológicas producidas por la borrasca 'Claudia' que anteriormente dificultaban la operación, según ha confirmado dicho organismo a Europa Press.

Para llevar a cabo la localización de los tres desaparecidos, Salvamento Marítimo ha indicado que la salvamar 'Suhail' ha vuelto a salir a la mar desde el puerto de Cádiz sobre las 10,30 horas de esta mañana para seguir llevando a cabo la búsqueda. Asimismo, Salvamento ha apuntado que, si las condiciones meteorológicas mejoran en la provincia gaditana, se incorporará de nuevo a este dispositivo un helicóptero helimer 206.

El primer aviso por la caída al mar de estos tres náufrago se recibió sobre las 22,00 horas de este pasado jueves, siendo un cuarto tripulante de la embarcación neumática el que había advertido de la situación.

Rápidamente, Salvamento movilizó a la salvamar 'Suhail' para tratar de localizar a los náufragos, que habrían caído al mar a unas 2,3 millas al sureste del Castillo de San Sebastián, en Cádiz.

La embarcación en la que viajaban estas personas apareció en la mañana de este viernes, 14 de noviembre, en una playa de la capital, sin que por el momento se tenga un resultado positivo en esta búsqueda.