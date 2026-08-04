San Fernando (Cádiz) actualiza su reglamento de reconocimientos para adaptarlo a la realidad social y cultural

Archivo - El cantautor y compositor Joan Manuel Serrat durante la entrega del galardón del XIV Premio Cortes de la Real Isla de León. En San Fernando, Cáidz, (Andalucía, España). ARCHIVO - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha aprobado inicialmente el nuevo Reglamento de Honores y Distinciones de la Ciudad, una actualización de la normativa vigente desde 2009 que moderniza el sistema municipal de reconocimientos y lo adapta a la realidad social, cultural e institucional de esta localidad gaditana.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que la nueva regulación nace con el objetivo de "reconocer, agradecer y situar en el lugar que merecen a quienes, con su talento, esfuerzo, compromiso o trayectoria, hacen crecer San Fernando y contribuyen a proyectar su mejor imagen".

De esta manera, más que una actualización administrativa, el nuevo Reglamento supone "una apuesta por reforzar el prestigio de los honores municipales y convertirlos en un auténtico reflejo de los valores que identifican a la ciudad".

Para ello, unifica por primera vez en un único texto todos los reconocimientos oficiales del Ayuntamiento, ordenando un sistema que había ido evolucionando durante los últimos años y dotándolo de "mayor coherencia, participación y soporte jurídico".

"La evolución de la sociedad isleña y la creciente participación de entidades y colectivos en la propuesta de reconocimientos hacían necesaria una actualización del reglamento para dotarlo de mayor claridad, seguridad jurídica y capacidad de respuesta", como se ha defendido.

En este sentido, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que no se trata únicamente de actualizar un reglamento administrativo, sino de "dignificar aún más los reconocimientos de la ciudad y garantizar que cada distinción responda a una trayectoria ejemplar, a una aportación extraordinaria y a un compromiso demostrado con San Fernando".

"Toda ciudad necesita referentes. Personas que merecen ser recordadas, trayectorias que merecen ser homenajeadas y tradiciones que forman parte de su identidad. Este nuevo reglamento nace para ordenar ese reconocimiento que hacemos como ciudad y para que quienes dejan huella en San Fernando sean parte de su historia", ha aseverado Cavada.

Al hilo de eso, ha subrayado que la ciudad cuenta con una ciudadanía "extraordinaria", con personas, entidades y colectivos que "han contribuido y siguen contribuyendo de manera decisiva a construir el San Fernando que hoy conocemos".

El nuevo reglamento reorganiza el sistema de Honores y Distinciones en un único texto normativo. Junto a los tradicionales títulos de Hijo Predilecto, Hijo Adoptivo y Medalla de la Ciudad, la nueva regulación incorpora y ordena las distintas distinciones creadas por el Ayuntamiento durante los últimos años para reconocer la excelencia en ámbitos como el deporte, la cultura, el voluntariado, la cooperación, los valores constitucionales, el periodismo o la excelencia académica, entre otros.

Además, refuerza el carácter excepcional de los máximos honores de la ciudad --Hijo Predilecto, Adoptivo y Medallas--, reservados para personas o entidades cuya trayectoria haya supuesto una contribución extraordinaria al desarrollo, prestigio y proyección de San Fernando.

Su concesión corresponde al Pleno de la Corporación, máximo órgano de representación democrática de la ciudadanía, consolidando estos títulos como la máxima expresión del reconocimiento institucional de la ciudad.

MÁS PARTICIPACIÓN Y MAYOR EJEMPLARIDAD

El nuevo texto incorpora una apuesta por la participación ciudadana en los procesos de propuesta y selección de candidaturas, reforzando los principios de igualdad, transparencia y publicidad.

Con ello se pretende asegurar que cada reconocimiento sea consecuencia de un procedimiento riguroso de instrucción, en el que prevalezcan los méritos acreditados y la ejemplaridad pública de las personas o entidades distinguidas.

"Queremos que cada reconocimiento tenga aún más valor. Que cuando San Fernando otorgue una distinción, toda la ciudadanía identifique ese reconocimiento con la excelencia, con el esfuerzo y con quienes han contribuido de forma excepcional a engrandecer nuestra ciudad", ha trasladado la alcaldesa al respecto.

Uno de los aspectos innovadores del reglamento es la incorporación de las Representaciones Honoríficas, una nueva categoría destinada a proteger y reconocer aquellas figuras que forman parte del patrimonio cultural, festivo e identitario de la ciudad.

En este marco, se regula por primera vez las representaciones de la Epifanía y crea una Comisión Municipal de la Navidad y la Epifanía, concebida como un espacio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Reyes Magos de San Fernando para abordar conjuntamente la planificación y organización de las celebraciones vinculadas, una tradición profundamente arraigada en la ciudad.

Además, el nuevo reglamento reconoce al Carnaval como una de las grandes señas de identidad de San Fernando y lo incorpora por primera vez de forma expresa al sistema oficial de Honores y Distinciones de la ciudad.

Con ello, el Ayuntamiento da un paso más en la apuesta que viene desarrollando durante los últimos años para prestigiar y fortalecer esta manifestación cultural, elevando al máximo nivel institucional el reconocimiento a quienes han contribuido a engrandecer el Carnaval isleño y a convertirlo en uno de los principales referentes culturales de la ciudad.

El reglamento crea las Distinciones al Mérito del Carnaval, diferenciando entre la Medalla de Oro del Carnaval, reservada para reconocer trayectorias artísticas de carácter excepcional y una dedicación continuada a la fiesta, y las Medallas del Carnaval, destinadas a distinguir también la labor imprescindible que desarrollan colectivos, entidades, empresas, artesanos, patrocinadores y todas aquellas personas que, desde distintos ámbitos, hacen posible el crecimiento y la proyección del Carnaval de San Fernando.

Otra novedad es institucionalizar la celebración de una jornada anual de Honores de la Ciudad, que tendrá lugar cada año en torno al 27 de noviembre, fecha en la que en 1813 las Cortes concedieron oficialmente a San Fernando el título de Ciudad.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento dota a los máximos honores municipales de un marco institucional propio, siguiendo el modelo de las principales administraciones públicas, que concentran en una jornada solemne la entrega de sus más altas distinciones.

Como ha señalado la alcaldesa, se quiere que el 27 de noviembre, o la fecha más próxima, "sea también el día en el que San Fernando mire a quienes han contribuido a hacerla mejor", una jornada para "agradecer, reconocer y visibilizar el talento, la generosidad, el compromiso y el esfuerzo de personas y entidades que representan lo mejor de nuestra ciudad y que constituyen un ejemplo para las generaciones presentes y futuras".