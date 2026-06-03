San Fernando (Cádiz) se convertirá en "foco cultural y turístico" con la presentación del Año Camarón en Madrid

Archivo - Vista del Museo Camarón en San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La ciudad gaditana de San Fernando se convertirá en "foco cultural nacional y turístico" con la presentación oficial del Año Camarón en el UMUSIC Hotel de Madrid, un acto que servirá para mostrar a medios de comunicación, instituciones y representantes del sector cultural los principales hitos de una programación que convertirá 2026 "en un año histórico" para la difusión del legado del artista isleño más universal.

La presentación llega días después del Congreso Camarón celebrado en la localidad isleña, una cita que reunió a expertos, investigadores y profesionales vinculados al flamenco y al legado del cantaor, consolidando así "el creciente interés que despierta la figura de Camarón de la Isla dentro y fuera de nuestras fronteras", como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El acto en Madrid contará con la participación de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, acompañadas por Maricruz Laguna, directora de GTS Live; Francisco Moreno, CEO de Westin Mayer; familiares de Camarón y la directora de Marketing de la Fundación Cajasol, Gloria Ruiz, entidades implicadas en el desarrollo de una iniciativa que destaca por su dimensión y por el modelo de colaboración público-privada que la hace posible.

Durante la presentación se ofrecerá un adelanto de algunos de los contenidos más destacados del programa del Año Camarón, que tendrá como grandes ejes el concierto previsto en el Movistar Arena y la celebración de los Premios Camarón de la Isla.

Además, se darán a conocer detalles de otras iniciativas vinculadas a la promoción cultural, turística y económica del proyecto, entre ellas una marca de ropa inspirada en el artista y diversas acciones de proyección internacional.

El acto contará además con dos de los artistas ya confirmados para el concierto en Madrid, como son Israel Fernández y Pablo López, dos nombres de referencia del panorama musical actual que contribuirán a poner de relieve "la vigencia e influencia" de la figura de Camarón en varias generaciones de creadores.

El Ayuntamiento ha asegurado que la expectación mediática "es máxima" al haberse acreditado alrededor de 40 periodistas nacionales e internacionales, una muestra "del interés" que está despertando una programación concebida para "trascender el ámbito local y convertirse en un acontecimiento cultural de alcance global".

De esta manera, San Fernando proyectará al mundo la figura de quien está considerado "su mayor icono flamenco contemporáneo".

Entre las actividades previstas para el Año Camarón destaca la ampliación del tradicional concierto homenaje al artista en San Fernando, que en 2026 se transformará en dos grandes jornadas musicales gratuitas los días 2 y 3 de julio en la plaza del Rey. El cartel contará con artistas como Los Estanques y El Canijo de Jerez, además de Duquende, junto a otros nombres destacados del panorama flamenco y musical español.

El Congreso de Camarón, celebrado este pasado fin de semana, supuso que durante dos jornadas familiares, artistas, investigadores, periodistas y expertos analizaran la dimensión artística, humana y revolucionaria del cantaor.

Entre los participantes estuvieron su viuda, Dolores Montoya 'La Chispa', su hija Rocío Monje, así como figuras del flamenco como Paco Cepero y Manolo Rosa, que compartieron recuerdos y vivencias personales, contribuyendo a profundizar en el legado de una de las figuras más universales de la historia del flamenco.

La presentación de este jueves en Madrid supondrá la continuación de un proyecto llamado a "dejar huella" y a reforzar la proyección cultural, turística y económica de San Fernando, llevando el nombre de la ciudad y el legado de Camarón a escenarios nacionales e internacionales durante todo el próximo año.