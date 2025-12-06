San Fernando (Cádiz) inaugura el Belén Municipal 'Mundus Lucis et Tenebrarum', obra que representa el cielo e infierno

Belén Municipal 'Mundus Lucis et Tenebrarum' de San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha anunciado este sábado que ha abierto al público el Belén Municipal, inaugurado ante más de medio centenar de personas y concebido como una obra artística cargada de simbolismo bajo el título Mundus lucis et tenebrarum (El mundo de la luz y la oscuridad). La alcaldesa, Patricia Cavada, presidió el acto acompañada por el presidente de la Asociación de Belenistas El Redentor, Rafael Carrillo, y los artesanos autores de la propuesta, José Manuel Coto Rodríguez, Roque Gallego García y Antonio Reyes Quijano.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el nacimiento incorpora figuras de la artista italiana Angela Tripi, cedidas por la Fundación Díaz-Caballero, y se inspira en el versículo de Juan 8:12: "Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida". La composición enfrenta dos mundos antagónicos separados por un río, simbolizando la confrontación entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el cielo y el infierno, complementada con una narración sonora creada expresamente para esta edición.

En el lado derecho se sitúa la Natividad de Jesús, con arquitectura renacentista y un entorno luminoso que transmite armonía y esperanza, mientras que a la izquierda emerge el reino de las sombras, dominado por la Muerte y un Ángel Caído. Figuras y elementos escenográficos han sido elaborados mediante impresión 3D, policromados y vestidos por los artesanos, mientras que las piezas de Angela Tripi aportan un realismo excepcional gracias a la delicadeza de su policromía y tejidos.

La obra se contempla desde el centro de la escena, donde se aprecian el río, las cascadas de la cadena montañosa y una iluminación diferenciada entre ambos mundos. Un rayo de luz simboliza la redención sobre el alma del Averno, mientras que una escalera hacia el Paraíso y otros detalles lumínicos refuerzan la narrativa simbólica de la exposición.

Paralelamente, la Asociación de Belenistas ha inaugurado una exposición temporal que muestra la evolución del belenismo en San Fernando, con obras de quince artistas locales que incluyen piezas históricas y reinterpretaciones contemporáneas. El Belén Municipal permanecerá abierto durante toda la Navidad en horario de 11,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas, con ajustes especiales los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, y permanecerá cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

SAN FERNANDO CELEBRA EL 270 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE MOZART

Por otro lado, el Consistorio ha anunciado en una nota una programación especial para conmemorar el 270º aniversario del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart, una de las figuras más influyentes de la música clásica. La iniciativa "permitirá acercar la obra del compositor al público isleño mediante tres funciones de ópera en el Real Teatro de Las Cortes y la interpretación del Réquiem en la Iglesia del Carmen".

Las tres funciones en el teatro tendrán lugar el 17 de enero con Las bodas de Fígaro, el 23 de mayo con Così fan tutte y el 31 de octubre con Don Giovanni. Los espectáculos se presentarán en formato músico-teatral, con textos en castellano y traducción simultánea, interpretados por solistas, coro y orquesta de Asgao. Las entradas estarán a la venta próximamente a través de la ticketera habitual, con un precio de 12 euros para todas las ubicaciones.

Además, dentro de la programación de Cuaresma, ASGAO interpretará el Réquiem de Mozart el 14 de marzo en la Iglesia del Carmen, con entrada gratuita. La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, destacó que San Fernando se suma a una celebración de dimensión mundial con una propuesta de calidad que permite disfrutar de tres títulos esenciales de la ópera mozartiana y acercar la música clásica a jóvenes y adultos mediante conciertos didácticos y talleres.

Las tres óperas elegidas representan distintas facetas de la obra de Mozart. Las bodas de Fígaro es una ópera bufa que combina humor y enredos amorosos; Così fan tutte ofrece una comedia refinada sobre fidelidad y engaño; y Don Giovanni fusiona drama, comedia y elementos sobrenaturales para narrar la historia del célebre seductor Don Juan, con una partitura que transita de lo cómico a lo trágico.