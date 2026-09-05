San Fernando (Cádiz) inaugura una exposición sobre las defensas de Vargas Machuca por las fiestas del 24 de septiembre

Inauguración de la exposición sobre las defensas de Vargas Machuca, a la que ha acudido la concejala de Cultura, Pepa Pacheco - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando y la Asociación Histórico-Cultural Isla de León han inaugurado en el Castillo de San Romualdo una exposición con motivo de la celebración de las festividades del 24 de septiembre. La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 27 de septiembre, "vuelve a poner en valor el patrimonio y la historia de la ciudad a través de un trabajo de investigación, recreación y divulgación histórica".

Según una nota de prensa del Consistorio isleño, la exposición, que se inauguró el pasado 5 de septiembre, con la presencia de la concejal de Cultura, Pepa Pacheco, está dedicada al ingeniero Vargas Machuca, responsable del diseño de parte de las baterías y defensas construidas en San Fernando. Esta muestra aborda también la participación de las tropas españolas, portuguesas e inglesas en la puesta en marcha de este sistema defensivo. De igual forma, "permite conocer cómo se plantearon estas estructuras y la importancia estratégica que tuvieron en la defensa de la ciudad y de la Isla de León", ha detallado la administración local.

En este sentido, uno de los principales elementos de la exposición son las maquetas y la cartografía histórica, "elaboradas tomando como referencia el atlas de Vargas Machuca". Las reproducciones buscan "mostrar cómo fueron concebidas originalmente las distintas defensas, aunque en algunos casos los proyectos pudieron sufrir modificaciones posteriores debido a cuestiones relacionadas con el presupuesto, los materiales disponibles o las características de los espacios donde finalmente fueron construidas".

"La propuesta mantiene así el carácter divulgativo y didáctico de las exposiciones que la Asociación Histórico-Cultural Isla de León desarrolla cada año, acercando al público distintos episodios y elementos de la historia de San Fernando mediante recreaciones y recursos visuales que permiten comprender mejor su evolución y su patrimonio histórico", ha explicado.

La exposición permanecerá abierta en el Castillo de San Romualdo hasta el 27 de septiembre y se incorpora a la programación de actividades vinculadas a la conmemoración del 24 de Septiembre. Además, se pretende "fomentar especialmente la visita de los centros educativos de la ciudad, de manera que el alumnado pueda acercarse de una forma didáctica y atractiva a este capítulo de la historia de San Fernando", ha señalado el Ayuntamiento.

En concreto, esta edición es "especialmente significativa" ya que este año el XV Premio Cortes de la Real Isla de León ha sido concedido al Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, "con motivo de la celebración de su centenario y de la estrecha vinculación histórica y sentimental que mantiene con San Fernando y la Armada", ha especificado.