San Fernando (Cádiz) incrementa un 73% el presupuesto del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, ha anunciado la aprobación inminente de los pliegos del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos que regirán esta nueva contratación, que iniciará su tramitación definitiva con su paso por la Comisión Informativa y posteriormente por la Junta de Gobierno Local antes de su publicación y apertura del proceso de licitación, y que cuenta con un aumento del 73% en su presupuesto.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que se trata de "una de las mayores inversiones realizadas" en materia de servicios públicos que mejorará la limpieza urbana, la recogida de residuos, el reciclaje y el mantenimiento de los espacios públicos, adaptando además el servicio a las nuevas exigencias ambientales de la Unión Europea.

Durante la presentación del nuevo contrato, la alcaldesa ha subrayado que el fortalecimiento de los servicios públicos ha sido "una de las prioridades del gobierno municipal", convencido de que la calidad de los servicios que presta un ayuntamiento "constituye uno de los principales indicadores del bienestar de la ciudadanía".

La limpieza viaria y la recogida de residuos constituyen uno de los servicios públicos "más visibles y determinantes" para el día a día de cualquier municipio. La alcaldesa ha recordado que cuando el actual gobierno municipal accedió a la Alcaldía, la limpieza urbana figuraba como el segundo problema que más preocupaba a la ciudadanía.

Desde entonces, ha venido desarrollándose una estrategia de mejora de medios, refuerzo de recursos y control del servicio que ha permitido una evolución positiva en la percepción ciudadana. De hecho, se ha apuntado, las encuestas más recientes reflejan una valoración de 6 puntos sobre 9, lo que demuestra la mejora experimentada en los últimos años.

El presupuesto anual pasará de los aproximadamente nueve millones de euros actuales a cerca de 15 millones de euros al año, lo que supone un incremento del 73 por ciento. En términos globales, esta apuesta se traducirá en más de 25 millones de euros adicionales, con respecto al anterior contrato, durante los cuatro años de duración del contrato.

Este esfuerzo económico permitirá no sólo absorber el incremento de costes producido en los últimos años, sino también y fundamentalmente incorporar nuevos servicios, ampliar prestaciones, incrementar las plantillas, renovar los medios materiales y reforzar los mecanismos de control y seguimiento.

INCREMENTO Y MEJORAS DE LA PLANTILLA

Uno de los aspectos más importantes del nuevo contrato es la mejora de las condiciones laborales de la plantilla. El pliego contempla un incremento cercano al 23% en el número de jornales, lo que supondrá aumentar significativamente los recursos humanos destinados al servicio.

La previsión es pasar de una plantilla de aproximadamente 148 trabajadores a superar los 175 empleados, reforzando así la capacidad operativa del servicio y mejorando la cobertura en todos los ámbitos de actuación.

Junto a ello, el Ayuntamiento ha incorporado una medida demandada por los trabajadores, como es la convergencia económica de los distintos colectivos laborales que actualmente desarrollan sus funciones bajo condiciones salariales diferentes. Esta equiparación permitirá avanzar hacia una mayor justicia salarial y reducir desigualdades, garantizando que trabajadores que desempeñan funciones similares puedan contar con condiciones económicas más homogéneas.

El nuevo contrato permitirá además adaptar plenamente el servicio a las exigencias establecidas por la normativa europea en materia de residuos y sostenibilidad. Entre las principales novedades figura la implantación de la recogida selectiva de biorresiduos mediante la incorporación de la denominada quinta fracción.

El contrato incorpora además algunas prestaciones como la gestión integral de plagas, que permitirá actuar de forma coordinada sobre limpieza y control sanitario. También se ampliará la recogida puerta a puerta para establecimientos comerciales y hosteleros.

Al actual servicio de recogida de cartón comercial se sumará la recogida específica de vidrio, facilitando el reciclaje y mejorando la gestión de residuos generados por la actividad económica.

Igualmente, se reforzará la recogida de muebles y enseres mediante fórmulas más personalizadas que permitan reducir la presencia de residuos voluminosos en la vía pública y mejorar la accesibilidad y la imagen urbana, sin dejar de promover e impulsar el uso de los puntos limpios de la ciudad.

La nueva contratación incorpora una planificación mucho más detallada de todos los servicios. Para ello se establecen diferentes planes específicos de actuación que permitirán organizar de forma más eficiente los recursos y mejorar la coordinación entre áreas.

Asimismo, se incorpora un servicio permanente de mantenimiento y acondicionamiento de senderos y áreas recreativas, reforzando la conservación de espacios naturales y de ocio muy utilizados por la ciudadanía.

Otra de las novedades del contrato será la incorporación de servicios específicos para atender situaciones que requieren una respuesta diferenciada. Entre ellas se encuentra la instalación, mantenimiento y limpieza de aseos portátiles para eventos, garantizando mejores condiciones de higiene y funcionamiento durante fiestas, celebraciones y actividades multitudinarias.

Además, el pliego contempla servicios especiales para la retirada de cartelería, actuaciones extraordinarias en eventos y respuestas específicas ante fenómenos meteorológicos adversos. El objetivo es que episodios como borrascas, acumulaciones de residuos, arrastres provocados por lluvias intensas o incidencias derivadas de temporales puedan ser atendidos con recursos específicos sin afectar a la prestación ordinaria del servicio.

La totalidad de la maquinaria y de los vehículos será renovada, aumentando significativamente el número de recursos disponibles. Así, la flota pasará de las aproximadamente 26 unidades actuales a cerca de 59 vehículos y equipos especializados, incluyendo camiones de recogida, barredoras, aspiradoras y maquinaria específica para diferentes tareas.

A ello se sumará una renovación de los contenedores distribuidos por toda la ciudad, mejorando tanto su funcionalidad como su integración en el entorno urbano.

El pliego refuerza la apuesta por la electrificación de vehículos y maquinaria siempre que las características técnicas lo permitan. Esta medida permitirá reducir emisiones contaminantes, disminuir los niveles de ruido y avanzar hacia un modelo de ciudad más respetuoso con el medio ambiente.

San Fernando seguirá reforzando además su apuesta por la digitalización. El nuevo contrato ampliará los sistemas tecnológicos de seguimiento y control que ya sitúan a la ciudad como referencia en este ámbito.

La monitorización en tiempo real de vehículos, operarios y servicios permitirá optimizar recursos, mejorar la eficiencia y garantizar una mayor capacidad de supervisión. Asimismo, se incorporará un sistema de indicadores de calidad mucho más exigente, con parámetros específicos para cada área de trabajo y una definición más precisa de frecuencias, niveles de servicio y estándares de cumplimiento.

Tras la aprobación de los pliegos y su publicación, el Ayuntamiento espera contar con una amplia concurrencia de empresas especializadas de primer nivel nacional interesadas en optar a la prestación del servicio.