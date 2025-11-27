San Fernando (Cádiz) presenta la programación navideña con conciertos, belenes y actividades para toda la familia

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, presenta la programación navideña. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, ha presentado este jueves las celebraciones navideñas, junto con el cartel y la programación que acompañarán estas fiestas hasta el 6 de enero. La agenda incluye conciertos, exposiciones y actividades para todos los públicos.

Según ha destacado la primera edila esta programación que tiene una especial atención a los más pequeños y a la dinamización económica del municipio. "La Navidad de San Fernando se planifica con el objetivo de que los vecinos, y quienes nos visitan, vivan momentos inolvidables, que se conviertan en recuerdos imborrables", ha señalado.

La regidora ha recordado cómo, un año antes de cada Navidad, el equipo municipal ha trabajado para la puesta en marcha de una programación teniendo presente a los niños y a las familias que disfrutan estas fechas. "En esos instantes que se comparten en familia, en las visitas de quienes vienen a pasar las fiestas con los suyos, y también en los compañeras que aprovechan estas fechas para celebrar juntos", ha explicado.

En la rueda de prensa han estado presentes representantes de la asociación de Reyes Magos, Acosafe, Asociación Belenista, Besugo Market, Peña Chato de la Isla, Bahía Sur, así como los concejales de Eventos, Fiestas, Limpieza y Cultura.

El cartel oficial, diseñado por el equipo de diseño del Ayuntamiento refleja esta "esencia navideña" con un estilo inspirado en los años 70 de Nueva York, pero actualizado y con un estilo "muy navideño". En él destaca la plaza que este año será punto de encuentro del mercadillo navideño, denominada Muérdago Plaza de la Navidad.

DECORACIÓN Y ESTÉTICA

La decoración navideña de la ciudad es otro de los aspectos que la alcaldesa ha destacado con orgullo. "San Fernando puede presumir de una decoración cuidada que genera una identidad propia y una estampa espectacular".

En este sentido, cuenta con 728.000 puntos de luz, 95 arcos, 75 banderolas, 45 árboles decorados y otros elementos. Asimismo, la primera edil ha resalatado el tiovivo instalado en la fachada del Ayuntamiento, el árbol de Navidad y la iluminación que recorre la ciudad.

Una de las novedades de esta Navidad es, precisamente, el mercadillo Besugo Market, como una pieza más del Muérdago Plaza de la Navidad, que abrirá sus puertas el 29 de noviembre en la plaza principal y ofrecerá una amplia variedad de productos con una importante presencia de comerciantes locales.

LA PROGRAMACIÓN

En cuanto a la programación, Cavada ha hecho un repaso a los momentos más esperados. La inauguración oficial tendrá lugar el 29 de noviembre con un espectáculo infantil y el tradicional encendido navideño, que contará con la presencia de Nía, ganadora de Operación Triunfo y muy vinculada a las celebraciones navideñas en Canarias. Y tras ello se ofrecerá un concierto.

Entre los eventos más esperados, la alcaldesa ha destacado la apertura de la Casa de Papá Noel el 5 de diciembre, que este año permitirá a los visitantes no solo entrar y disfrutar, sino también contemplar la fachada abierta. "Será un espacio lleno de ilusión, donde los más pequeños podrán dejar sus cartas y compartir momentos especiales", ha comentado.

El Belén municipal, elaborado por la Asociación Belenista El Redentor, se inaugurará el 5 de diciembre, y la calidad de esta muestra ha sido destacada por la alcaldesa como "una de las mejores de la región". "El belén de San Fernando es tan especial que su belleza recorrerá gran parte del territorio, porque no es fácil encontrar uno con tanta dedicación y detalle", ha afirmado.

El pregón de Navidad, organizado en colaboración con la Academia de San Romualdo, tendrá lugar el 13 de diciembre, y el 27 será un día clave, ya que la Casa de Papá Noel se transformará en la Estancia del Heraldo, desde donde se recogerán las cartas de todos los niños con sus deseos para los Reyes Magos. Ese mismo día también comenzarán las visitas a la estancia de los Reyes Magos, ubicada por primera vez en el Ayuntamiento.

El 23 de enero se celebrará el tradicional recorrido de las Cabalgata de Papá Noel por las calles, y el 4 de enero llegará el anticipo de la llegada de los Reyes Magos con el desfile del Heraldo. Finalmente, el 5 de enero, la ciudad acogerá la cabalgata, que arrancará con la llegada en helicóptero de Sus Majestades, el recorrido en el autobús real por todos los barrios y la recepción en la plaza de Rey.

Además de estos momentos, la programación incluye teatro, talleres para niños, exposiciones, eventos gastronómicos y solidarios. La carrera solidaria de la Divina Pastora y la caravana solidaria de los Reyes Magos serán algunas de las iniciativas que contribuirán a "hacer de esta Navidad una celebración integradora y participativa", ha resaltado la primera edil.

De la mano de CEEI Bahía de Cádiz y en colaboración con el Ayuntamiento, se acogerá nuevamente una edición de Saborea Cádiz, un evento sobre la gastronomía local y provincial. Esta iniciativa ofrecerá una amplia variedad de productos de la provincia de Cádiz, así como 'showcookings' y otras actividades.

Cavada ha aprovechado para felicitar a todos los colectivos, asociaciones, comerciantes y personas que han colaborado en la organización de esta Navidad. "Deseo a todos los comerciantes y hosteleros una magnífica campaña y a toda la ciudadanía que disfruten de estas fiestas, que participen y que generen recuerdos inolvidables", ha concluido la alcaldesa.

Por último, ha hecho hincapié en que la programación ha sido diseñada, planificada y gestionada "con mucho cariño, siempre con la visión de ofrecer el mejor ambiente posible para compartir momentos inolvidables durante estas fechas tan especiales".