San Fernando (Cádiz) reforzará la limpieza de imbornales en más de 9.000 puntos ante la próxima temporada de lluvias

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha puesto en marcha una campaña especial de limpieza y adecuación del sistema de drenaje urbano para preparar a la ciudad de cara a la próxima temporada de lluvias, actuando en más de 9.000 puntos de la red de alcantarillado municipal.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que la medida se inicia teniendo en cuenta los episodios climáticos extremos como la dana registrada el pasado año, y ante "la creciente virulencia con la que se manifiestan fenómenos meteorológicos", como las lluvias torrenciales, los fuertes vientos e incluso los incendios.

La iniciativa contempla la intervención en los más de 9.000 imbornales existentes en la ciudad, así como en la red de aliviaderos y estaciones de bombeo, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento del sistema de evacuación de aguas pluviales y reducir las incidencias derivadas de episodios de lluvias intensas.

Este plan de trabajo, que se desarrolla cada año de manera preventiva antes de la llegada del otoño, adquiere ahora "una relevancia aún mayor en un contexto marcado por el cambio climático, que provoca precipitaciones cada vez más intensas y extremas", como se ha apuntado.

Los trabajos de limpieza y adecuación, que el Ayuntamiento lleva a cabo a través de los servicios contratados a Hidralia, se extenderán hasta el próximo mes de octubre y abarcarán toda la red de alcantarillado.

Esta campaña extraordinaria se suma a las labores de mantenimiento ordinarias que se ejecutan durante todo el año, con especial atención a las zonas más vulnerables de la ciudad. Entre ellas se encuentran las redes de San Onofre y San Marcos, el puente del Gran Poder, la Venta de Vargas, así como Bazán, Pery Junquera o el Callejón de la Marina, entre otras.

Dentro de esta planificación, se refuerza también la limpieza y desbroce de los canales de los aliviaderos, especialmente en los situados en el Parque del Oeste y en el Parque de Bomberos, con el objetivo de garantizar la adecuada evacuación de las aguas pluviales y disminuir el riesgo de inundaciones.

Del mismo modo, se están ejecutando actuaciones en las 20 estaciones de bombeo de aguas residuales y pluviales de la ciudad, que desde comienzos de año reciben un mantenimiento periódico. Entre las principales instalaciones objeto de esta campaña destacan las de Venta de Vargas, Pery Junquera, Zaporito, Milagrosa y San Carlos, que deberán estar plenamente operativas para los meses de otoño.

El Ayuntamiento de San Fernando y la empresa concesionaria han recordado además a la ciudadanía la importancia de hacer "un uso responsable" de los sistemas de alcantarillado domésticos, evitando prácticas que provocan incidencias y averías en la red general.

En este sentido, se ha subrayado la necesidad de no arrojar toallitas húmedas al inodoro, ya que estas generan atascos tanto en la red de alcantarillado como en las estaciones de bombeo, comprometiendo su eficacia, originando averías y aumentando los riesgos en episodios de lluvia.