San Fernando (Cádiz) volverá a contar con una piscina municipal 23 años después

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, en las obras de la nueva piscina municipal. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha señalado que continúa desarrollando "importantes actuaciones de transformación urbana" en distintos puntos de la ciudad dentro de la estrategia del Plan Salto, como la construcción de la nueva piscina de verano de Ronda del Estero, una infraestructura demandada por la ciudadanía, ya que la anterior situada en el parque Almirante Laulhé se clausuró hace 23 años.

En una nota, ha indicado que las obras avanzan actualmente conforme a la planificación prevista y se encuentran en una fase "fundamental" para garantizar la solidez y durabilidad de la futura instalación. En concreto, desde el 20 de abril que se firmó el replanteo y comenzaron las obras posteriormente, se ha trabajado en la ejecución de las redes de saneamiento de aguas pluviales y en las cimentaciones profundas que sostendrán tanto los edificios auxiliares como los distintos vasos de las piscinas, según ha explicado el Ayuntamiento.

En este sentido, el sistema de saneamiento de pluviales presenta ya un grado de ejecución cercano al 60 por ciento. Esta infraestructura será la encargada de recoger y evacuar las aguas de lluvia que se produzcan sobre todo el complejo, garantizando un funcionamiento eficiente y seguro de las instalaciones.

Paralelamente, se ha completado la totalidad de los trabajos de pilotaje previstos en el proyecto. Debido a las características geotécnicas del terreno, y siguiendo las recomendaciones derivadas de los estudios técnicos realizados previamente, ha sido necesario ejecutar una cimentación profunda mediante pilotes de hinca que permitan asegurar la estabilidad estructural del conjunto.

Finalizada esta fase, los trabajos han dado paso al inicio de las excavaciones de la que será el vaso de la piscina, para la posterior ejecución de las losas de hormigón que actuarán como elementos de arriostramiento y transferencia de cargas hacia los pilotes, continuando así con el desarrollo previsto de la obra.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, que ha estado presente en las obras, ha destacado la importancia de esta actuación dentro del proceso de transformación que vive actualmente la ciudad. "La nueva piscina de verano será una infraestructura accesible y pensada para el disfrute de todas las familias isleñas, pero también un nuevo atractivo que reforzará la capacidad de San Fernando para atraer visitantes y generar actividad económica", ha señalado.

"Queremos que esta instalación sea mucho más que una piscina. Estamos creando un espacio de convivencia, de encuentro y de ocio saludable que podrá ser disfrutado por personas de todas las edades y que contribuirá a dinamizar esta parte de la ciudad", ha manifestado.

La regidora ha subrayado además que "el Plan Salto está permitiendo que San Fernando avance simultáneamente en decenas de proyectos estratégicos que mejoran barrios, espacios públicos, equipamientos y servicios". "Estamos movilizando una inversión histórica de 72 millones de euros que ya se está traduciendo en obras, empleo y nuevas oportunidades para la ciudad", ha añadido.

Finalmente, el Ayuntamiento ha indicado que las obras están siendo ejecutadas por la empresa Jocon Infraestructuras S.L. y cuentan con una inversión de 2.743.987 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución previsto de siete meses y medio.