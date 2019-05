Santiago Lara dará una 'master class' en la II edición del Festival Internacional de Guitarra Flamenca en Jerez

Publicado 02/05/2019 18:12:10 CET

El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Francisco Camas, acompañado por el productor, Mario González; los guitarristas José Carlos Gómez y Manuel Valencia; y el luthier y representante de la Peña 'La Buena Gente', Javier Mejías, ha presentado la II edición del Festival Internacional de Guitarra Flamenca, que se celebrará los días 5 y 6 de julio en los Claustros de Santo Domingo, enmarcada en la programación estival 'Caló Flamenco a la Fiesta de la Bulería de Jerez', donde Santiago Lara dará una 'master class'.

En esta segunda edición, el certamen internacional contará con los conciertos del tocaor algecireño José Carlos Gómez, con más de 30 años de trayectoria artística, y del jerezano Manuel Valencia, uno de los grandes exponentes de la guitarra actual y Giraldillo en la Bienal de Flamenco de Sevilla, según ha explicado la organización en una nota.

Además, el concurso internacional que incluye este festival pretende situar a Jerez como una de las mecas de la guitarra flamenca mundial, tierra de muchas de las grandes figuras del toque contemporáneo.

"La guitarra tiene que ser en Jerez un referente, y Jerez tiene que tener un Festival de Guitarra Flamenca y para eso estamos aquí: Ayuntamiento, Diputación y los artistas, que también hacen un gran esfuerzo para que esto continúe", ha señalado Mario González, quien produce la iniciativa junto con la dirección artística de Santiago Lara. En este sentido, ha valorado el cambio de ubicación del certamen, que desde este año pasa a celebrarse en el escenario único de los Claustros de Santo Domingo.

Manuel Valencia, una de las grandes expresiones de la guitarra actual, ha declarado que "trabajar en Jerez, mi tierra, me pone nervioso porque siempre hay que darlo todo, me entra el gusanillo. Si Jerez ya cuenta con un gran Festival de baile en febrero y marzo, y luego está el de cante, que conocemos como la Fiesta de la Bulería, es importante que haya también uno de guitarra como éste". "A veces no se le da la importancia a la guitarra que realmente merece", ha reivindicado.

Por su parte, José Carlos Gómez, nacido en la tierra de grandes maestros del toque universal como Paco de Lucía, ha comentado que "este Festival es muy necesario para la guitarra, que necesita todo el apoyo de los promotores". "En Jerez se me trata muy bien, se me quiere y por eso me voy a dejar el corazón. Le deseo un gran futuro a este Festival", ha mantenido.

La final del Concurso de Guitarra Flamenca organizado por la Peña Flamenca 'Buena Gente', abrirá el 4 de julio, en la Nave del Aceite, la programación de este II Festival que ofrecerá los conciertos de José Carlos Gómez, el 5 de julio, y de Manuel Valencia, el 6 de julio. Además, el programa incluye para ambos días 'master class' a cargo del director del Festival, el prestigioso guitarrista jerezano, Santiago Lara.

Por su parte, Francisco Camas ha anunciado que "después de Feria, se presentarán las actividades paralelas de la programación de flamenco, en las que colaboran entidades públicas y privadas de la ciudad, cursos, flashmobs, actuaciones de pequeño formato y otras acciones".

"El programa Caló Flamenco reunirá más de 200 artistas en distintos escenarios patrimoniales que llenarán Jerez de flamenco, cursos y espectáculos para vecinos y visitantes, cuyo número aumenta cada año consiguiendo ser referente cultural tanto de la provincia como a nivel nacional", ha continuado Camas.