Sanz destaca el proyecto del nuevo centro de salud de Barbate y reivindica el "compromiso" del PP con el municipio

El candidato número uno del PP de Cádiz a las elecciones autonómicas, Antonio Sanz, en su visita a la localidad de Barbate. - PP CÁDIZ

BARBATE (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El candidato número uno del PP de Cádiz a las elecciones autonómicas, Antonio Sanz, ha ratificado este jueves, durante una visita a Barbate, el "compromiso" del partido y del Gobierno de Juanma Moreno con la localidad, que ha definido como "una prioridad tanto en compromisos como en realidades", al tiempo que ha destacado la aprobación del plan funcional del nuevo centro de salud del municipio.

En el inicio de la precampaña, Sanz ha expresado su orgullo por encabezar la candidatura del PP por Cádiz, señalando que "no hay mayor honor para un gaditano que trabajar y comprometerse con su tierra", toda vez que ha defendido que "el Gobierno de Moreno cumple con la provincia y con Barbate".

Asimismo, ha subrayado que el Ejecutivo andaluz es "el gobierno de las buenas noticias" y ha puesto en valor la aprobación del plan funcional del nuevo centro de salud, que permitirá impulsar y hacer realidad las obras de las futuras instalaciones sanitarias en la localidad.

Según ha explicado, este paso supone "un avance definitivo" que permitirá dar "un salto cualitativo" en la atención sanitaria en Barbate, con una infraestructura "moderna, de gran capacidad y diseñada para responder tanto a las necesidades actuales como futuras de la población".

El citado plan funcional contempla un centro con una superficie de más de 4.000 metros cuadrados en la que se instalarán 30 consultas de medicina de familia y cinco de pediatría al que se sumarían consultas polivalente y una completa área de atención inmediata con espacios específicos para emergencias, procedimientos diagnósticos y terapéutico. Además, incorporará servicios de cirugía menor, odontología, y fisioterapia, así como un área destinada a la educación sanitaria y unidad de apoyo como trabajo social de enfermería. Igualmente, el centro contará con un servicio de urgencia de atención primaria "plenamente equipado".

En este contexto, Sanz ha defendido el trabajo llevado a cabo para tener "todo listo" para "dar un paso más" para que el centro de salud sea "una realidad y abordar la licitación y ejecución". "Es una gran apuesta y enorme esfuerzo para reforzar la atención primaria en Barbate con unas nuevas instalaciones que va a suponer una inversión de once millones de euros", ha apostillado.

"Una vez más, el Gobierno de Juanma Moreno cumple", ha afirmado el candidato número uno del PP de Cádiz, quien ha subrayado que en estos años "se ha invertido más que nunca en sanidad, con más de 170 millones de euros en inversiones", destacando los avances logrados en este ámbito.

En este sentido, ha señalado que "no hay mejor inicio de la precampaña en la provincia de Cádiz que ratificar nuestra apuesta y compromiso con el municipio y, en concreto, con la mejora de la atención sanitaria y el centro de salud que merecen los vecinos de Barbate".

Por ello, de cara a las elecciones del 17M, "nosotros queremos mayoría de estabilidad para seguir gobernando en Andalucía y poder seguir cumpliendo con nuestros compromisos", ha concluido.

