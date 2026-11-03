Sanz y García-Pelayo destacan que los presupuestos de la Junta son "los más jerezanos de la historia"

Antonio Sanz y María José García-Pelayo en rueda de prensa. - PP

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El coordinador de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PP Andaluz, Antonio Sanz, y la presidenta local del PP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, han valorado la "apuesta" de la Junta de Andalucía por la ciudad a través de los Presupuestos para 2027. "Se trata de los presupuestos más jerezanos de la historia, nunca había recibido tanto Jerez, con casi 100 millones de inversión".

Según ha señalado el PP en una nota, García-Pelayo ha destacado en su intervención que "se trata de los presupuestos que Jerez necesita, pues cumplen con la ciudad". "Tenemos a la Junta de Andalucía como una aliada en contraste con un Gobierno de la nación que en vez de invertir recorta en Jerez", ha añadido.

Como ejemplo de esta "inacción" ha destacado el "incomprensible hecho" de que el número uno del PSOE por la provincia, José Manuel Albares, "haya proclamado que su prioridad es el aeropuerto de Gibraltar en detrimento del de Jerez". Igualmente ha lamentado que se refuercen vuelos en Sevilla y Málaga ignorando a la instalación jerezana. "Me alegro por esas dos ciudades pero es innegable que están intentando hacer un sándwich con nosotros", ha lamentado.

Por su parte, Antonio Sanz ha destacado que la Junta apuesta por más de 24 proyectos importantes para la ciudad. Lo importante de estos presupuestos "es que nos permiten poder seguir transformando Andalucía y sirven, además, para que Jerez olvide los años en las que las cuentas tan sólo suponían zancadillas y el olvido de esta tierra".

Así, ha desgranado los proyectos en los que la Junta de Andalucía invertirá en 2027, señalando que la Sanidad tendrá un papel destacado con la ampliación de los servicios en el Centro de Salud 'Esperanza de la Yedra' (desarrollo de nuevas cirugías), las mejoras en el Hospital de Jerez (reforma integral de paritorios y Neonatología), así como el arranque del Centro de Salud 'Jerez Norte'.

Además, ha indicado que grandes proyectos que ya están en marcha recibirán nuevamente el apoyo del Ejecutivo andaluz, como es el caso del Hub Aeroespacial, el Centro de Formación Aeroespacial de San Juan de Dios y el Campus de Jerez. Igualmente, ha apuntado que enseñas de la ciudad como el Circuito de Jerez y su Gran Premio de España de Motociclismo o el festival de cine 'Con Acento' recibirán de nuevo importantes apoyos, sin olvidar nuevas inversiones en el Yacimiento de Asta Regia o el Museo del Flamenco de Andalucía (2,2 millones).

Según ha explicado Sanz, en el área de Medio Ambiente tendrán especial relevancia las infraestructuras hidráulicas, para evitar las consecuencias de futuros trenes de borrascas en la Zona Rural de Jerez, con una inversión de 19 millones de euros. Igualmente se seguirá trabajando en la carretera A-480, en el tramo de Las Tablas-Añina, así como en la carretera de la Cartuja.

Asimismo, el consejero ha indicado que una de las grandes demandas de los andaluces, como es la vivienda, también ha sido contemplada en los presupuestos de la Junta para Jerez con la promoción de suelo para viviendas protegidas en Guadabajaque Este, el fomento del parque local de viviendas de protección, así como avanzar en la futura Ciudad de la Justicia. La inversión en el área de vivienda de la Junta será de las más importantes con una inversión de 954 millones de euros, un 22% más, ha asegurado.

El coordinador de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PP Andaluz ha calificado los presupuestos de la Junta para 2027 como "unas cuentas ante todo sociales y muy jerezanas". "Tendremos presupuestos en tiempo y forma, algo que el Gobierno de España no puede decir", ha afirmado Sanz, que ha añadido que "estos presupuestos dejan bien claro que el PP cumple con Jerez, una ciudad que sigue avanzando".