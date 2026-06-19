Sanz insiste en "trabajar con prudencia" para el acuerdo con Vox: "Los acuerdos importantes no se radian, se alcanzan"

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, interviene en el acto inaugural de la XVIII Reunión de la Asociación Andaluza de Cirujanos. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

TARIFA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha insistido este viernes en "trabajar con prudencia" de cara a alcanzar un acuerdo de investidura con Vox para la presente legislatura.

"Los importantes acuerdos no se radian, se alcanzan y esa es la posición que he mantenido desde el principio y la que mantengo", ha afirmado Sanz en una atención a los medios junto a la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, tras una reunión con representantes de asociaciones y sindicatos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de Cádiz.

En esta línea, el consejero en funciones se ha alineado con la posición del presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno. "El criterio es el que ha establecido el presidente de la Junta", ha reseñado Sanz.

También este viernes, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, ha asegurado que las negociaciones entre el PP-A y Vox van "bien", y avanzan "con buena letra y con prudencia".

A preguntas de los periodistas sobre dichas negociaciones, España ha remarcado que "uno de los principios fundamentales en esta negociación es la prudencia", y ha agregado que el presidente en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno, "ya dijo" este pasado jueves "que vamos bien, con buena letra".

Por su parte, Moreno señalaba este jueves que la comunidad seguirá siendo "referente de estabilidad si aplicamos la sensatez tan necesaria en estos tiempos".

"Son las fechas que son, hay conversaciones para un nuevo gobierno en Andalucía", indicaba Moreno en el acto de entrega del XXVI Premio Joaquín Romero Murube que organiza el diario 'ABC de Sevilla'.

Por el momento, no se conoce fecha para el inicio de la ronda de contactos entre el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y los representantes de los grupos parlamentarios para proponer un candidato a la presidencia de la Junta.