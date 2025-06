Sanz manifiesta el "optimismo moderado" de la Junta hasta conocer "la letra pequeña", que será "en octubre"

MADRID/CÁDIZ 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha manifestado "un optimismo moderado" sobre el acuerdo anunciado para la situación de Gibraltar, ya que "el objetivo era alcanzar acuerdos y lo contrario, la no existencia de acuerdos era un auténtico caos y un desastre para la comarca". Así, ha insistido en acoger el anuncio de acuerdo con "un saludo prudente hasta conocer lo que lógicamente es la letra pequeña, que es muy importante y hasta octubre parece ser que no se va a tener".

En declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y los alcaldes de la comarca, Sanz ha señalado que "hay incertidumbres todavía", ya que, por ejemplo, "se habla de convergencia europea desde el punto de vista medioambiental, pero no se conoce cómo se va a exigir o cómo se va a plantear esa convergencia" o "se habla de relleno, se habla de vertido, pero no se sabe qué va a ocurrir con lo que se está haciendo ahora ni con los planes que hubiera en el futuro".

"También se tiene que hablar de temas tan importantes como depuración de agua, residuos o cuestiones energéticas, que son cuestiones que en el ámbito, además, estricto medioambiental, la Junta de Andalucía tiene unas competencias claras y unas competencias muy definidas".

Sanz ha añadido que junto a ello "hay cuestiones que no están inicialmente en el acuerdo, como el tema de los pescadores o algunas cuestiones a aclarar en relación con el uso conjunto del aeropuerto". Asimismo, ha trasladado "algunas preocupaciones en relación con la aplicación de la legislación europea desde el punto de vista de las exigencias medioambientales que tiene, por ejemplo, el puerto de Algeciras en relación con lo que es el puerto de Gibraltar".

"Confiamos que esa sea una aplicación estricta de lo que es la legislación europea, pero hay preocupaciones como el caso de las actividades de bunkering, que evidentemente es un riesgo para las industrias de la comarca y es en la viabilidad del propuesto fondeadero exterior del Puerto de la Bahía de Algeciras", ha explicado Sanz, que ha incidido en que "hay cuestiones que deben de aclararse", como "la ordenación y el control del tráfico marítimo en una zona donde pasan más de 100.000 buques".

Además, ha señalado que hay cuestiones en relación a asuntos del comercio o temas sociales en relación con prestaciones o pensiones que "tienen que concretarse en esa letra pequeña". "Uno de los aspectos claves para conseguir el objetivo de prosperidad compartida frente al riesgo de desigualdad compartida, entre tener un buen acuerdo o un acuerdo, está también en la fiscalía", ha afirmado Sanz, que ha considerado "imprescindible la exigencia, también ante la Unión Europea, no solo ante las autoridades del Reino Unido y Gibraltar, de mayor equilibrio en cuanto a la fiscalidad".

En este sentido, ha señalado que dentro de la ambición de este acuerdo "tiene que estar la creación de una zona económica especial para el Campo de Gibraltar, teniendo en cuenta una singularidad muy especial en La Línea, teniendo en cuenta que la Unión Europea ha autorizado a países como Italia nueve provincias con esa consideración o que recientemente la Unión Europea ha estado otorgando esos privilegios, también en Estonia y otros países".

"No entenderíamos que este acuerdo no fuera aprovechado como una gran oportunidad económica y social para el Campo de Gibraltar para dar un salto desde el punto de vista del equilibrio y convergencia fiscal en relación, lo cual no pasa solo por los impuestos directos, por la aplicación que se ha trasladado del 15% en cuanto a lo que representa tanto la fiscalidad con nuestro IVA o los impuestos especiales", ha señalado.

Sanz ha señalado que han reclamado con los alcaldes la necesidad de que el aeropuerto sea potenciado con las subvenciones necesarias que garanticen unos precios que lógicamente puedan ser competitivos, como existen en otros territorios, para garantizar unas comunicaciones y un verdadero uso conjunto y favorable para la ciudadanía del Campo de Gibraltar". "Todo esto no está, por supuesto, en el acuerdo, pero sí es una traslación del acuerdo fundamental", ha añadido.

Finalmente, el consejero ha indicado que una "petción fundametal" que han hecho al Ministerio es incorporar a la Junta de Andalucía, a través de un mecanismo que se defina, en lo que es la elaboración final del acuerdo y en la aplicación práctica del acuerdo.

"En virtud de las competencias que tenemos, especialmente para la aplicación práctica del acuerdo, porque somos nosotros quienes en buena parte de las cuestiones tenemos que aplicar el acuerdo, no tendría ninguna lógica que, otra vez más, después de lo ocurrido en la negociación, que ya saben que se nos excluyó, ahora en la aplicación práctica y en el trámite final de elaboración de la letra pequeña, la Junta sea excluida", ha explicado.

En este sentido, ha explicado que han pedido dos tipos de mecanismos, una comisión de seguimiento en la que están alcaldes, Mancomunidad y Junta y un segundo mecanismo directo en virtud de la competencia escrita que tiene en determinada materia. "Creo que son peticiones lógicas, entra dentro de lo que parece y debería ser normal y esperamos la respuesta positiva a estas peticiones que le hemos hecho al Ministerio", ha concluido.