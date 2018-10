Sanz pide a la Junta que deje de "buscar culpables" en el Gobierno y afronte los problemas reales de La Línea

Publicado 20/02/2018 16:04:47 CET

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido a la Junta que deje de "buscar culpables" en el Ejecutivo central y afronte los problemas "reales" de La Línea de la Concepción (Cádiz) que son de seguridad, pero también de otras materias donde el Gobierno andaluz tiene "el 80 por ciento de las competencias".

"Que deje de buscar excusas de su incompetencia a la hora de afrontar los problemas reales de La Línea que hace mucho que tenía que haber afrontado y deje de buscar culpables en el Gobierno de la Nación", ha remachado.

Sanz ha acompañado este martes a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el acto de clausura de la jornada empresarial 'La transformación digital en la empresa andaluza', con motivo de la III Asamblea General de Cesur que se ha celebrado en Sevilla, y en declaraciones a los medios, Sanz ha lamentado y tachado de "despropósito e irresponsabilidad" las declaraciones de la Junta en donde "utiliza" la seguridad de la Línea "como arma arrojadiza política".

"La solución para la Línea y los problemas de la ciudad es una solución íntegra, en la cual se requiere la unidad de todos", por lo que ha pedido a la Junta "altura de las circunstancias", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que "no es el momento de reproches" ni de "buscar confrontación entre administraciones, sino que es momento de "unidad de acción de todos" para "buscar una solución que tiene que ser global".

Con todo, ha dicho que "se equivoca" quien piense que el problema de la Línea es sólo de seguridad porque "también hay un conjunto de materias donde la Junta tiene el 80 por ciento de las competencias".

En esta línea ha afirmado que el problema de la ciudad es "educativo, de formación, de vivienda, de empleo y de falta de oportunidades", por lo que, ha reclamado a la Junta que esté "a la altura de las circunstancias".

"Lamento que la corta mirada exclusivamente electoralista de la Junta le impida ver el buen trabajo que hacen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha añadido.

Sanz ha asegurado que el Gobierno central "asume el compromiso pleno" que ya ha manifestado el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, quien "no va a escatimar en esfuerzos para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado". Además, ha subrayado que en el Campo de Gibraltar hay operaciones "diarias" para superar esta lacra que se saldan con "resultados eficaces". Por tanto ha pedido a la Junta "respeto" hacia "los profesionales que se juegan la vida para la lucha contra el crimen y el contrabando en toda Andalucía".

"Es una pena que la Junta crea que todo vale en política, incluso acusar a un ministro de que le da igual un tiroteo", ha lamentado, al tiempo que ha aseverado que "en política no todo vale" y en Andalucía hay políticos "que no se merece la comunidad". "Los cuerpos de seguridad no merecen ciertas declaraciones por parte del Gobierno andaluz, porque por cuatro votos no merece la pena menospreciar el trabajo de los policías y guardias civiles, que merecen el respeto de toda la sociedad", ha añadido.

Por último, ha concluido que el Gobierno de España "no va a dejar sola a la Línea" y "va a estar apoyando en todas las vertientes" y los Cuerpos Fuerzas de Seguridad del Estado "van a contar con el apoyo y el respaldo" del Ejecutivo para afrontar el crimen "por mar, por tierra y por aire". Para esto, ha exigido a la Junta que "se una a la voluntad de todas las administraciones para ayudar a La Línea".