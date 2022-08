Sanz pide a Sánchez que "sea sensible" y "rectifique" las medidas de ahorro energético dialogando con las CCAA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz ha pedido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "sea sensible" y "rectifique" las medidas de ahorro energético dialogando con las comunidades autónomas y los sectores afectados.

Así se ha manifestado Sanz este viernes durante una atención a los medios de comunicación en el marco de una visita el nuevo Hospital de Día Quirúrgico de Jerez de la Frontera (Cádiz).

El titular de Presidencia ha reiterado que las medidas de ahorro energético propuestas por el Gobierno "están hechas desde la improvisación y no tienen en cuenta las distintas peculiaridades y realidades", detallando que "no hay una horquilla que tenga en cuenta las peculiaridades del norte y sur", lo cual "significa que las cosas no se han hecho bien por falta de diálogo".

Sanz ha criticado poner en marcha una medida así "sin dialogarla con las comunidades y sin valorar la seguridad, la cultura, el comercio o el turismo". "Si esta medida se hubiera dialogado podríamos hacer dicho que tenemos planes de ahorro en marcha, o haber planteado planes más eficientes", ha apostillado.

"No discutimos que haya que poner en marcha medidas, pero si que se haga sin diálogo desde la falta del realismo", ha recalcado, concluyendo que "hay margen para que el Gobierno sea sensible y abra un diálogo con las comunidades y los sectores para ser eficaces".