Sanz (PP): Feijóo mostrará en el 'cara a cara' "garantía de buen gobierno" frente al "candidato de la mentira" Sánchez

CÁDIZ, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP), se ha mostrado confiado este lunes en que en el debate 'cara a cara' que mantendrán esta noche el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se contrapondrá el "modelo del candidato de la mentira" que, a su juicio, encarna el dirigente socialista, y la "garantía de buen gobierno" que, en su opinión, abandera el representante 'popular'.

Así lo ha manifestado el consejero andaluz a preguntas de los periodistas sobre el 'cara a cara' que organiza Atresmedia este lunes por la noche entre los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 23 de julio, y en una atención a medios en Cádiz con motivo de la presentación del asistente conversacional del Catálogo de Playas de Andalucía.

El también dirigente del PP andaluz ha sostenido que "los debates siempre son importantes en las campañas electorales, y siempre son motivos de grandes audiencias, históricas" incluso, algo que cree que "seguro" que se repetirá con el de este lunes, según ha abundado.

Antonio Sanz ha augurado que en el 'cara a cara' se van a ver "dos modelos"; por un lado, el del "candidato de la mentira", Pedro Sánchez, y, por otro lado, "la garantía de buen gobierno de una persona que ha tenido ya cuatro mayorías absolutas en Galicia, que ha demostrado su capacidad de gobierno, y que es el candidato de la verdad", según ha agregado en referencia a Alberto Núñez Feijóo.

El consejero de la Presidencia ha defendido que "los españoles, los andaluces, necesitamos a presidentes que no nos engañen, que no nos mientan, que nos digan la verdad y que, sobre todo, sean eficaces, porque con Sánchez se crea un problema donde no lo hay", según ha opinado.

Además, Sanz ha emplazado al presidente y candidato socialista a que "aclare a la audiencia" de dicho debate "una situación que consideramos que ha sido muy dañina para el país", y es que "Sánchez mantiene sus apoyos no sólo en la izquierda radical, en los populismos, sino con Bildu, y con el nacionalismo radical, pactos que no ha roto" y que, según ha continuado criticando el consejero, "nos han llevado a reducir las condenas de la malversación, a los indultos al nacionalismo radical, a plantear situaciones como la del 'Sí es sí', con violadores en las calles y reduciéndose sus condenas, o a la anulación del delito de secesión".

"Son situaciones que hay que aclarar esta noche, porque el candidato de la mentira dijo que no iba a pactar con Bildu y pactó; dijo que no iba a pactar con el nacionalismo radical, y pactó", ha incidido Antonio Sanz, que tras advertir de que todo ello ha llevado a "la etapa más dañina de la historia de este país", ha agregado que confía en que Alberto Núñez Feijóo "transmita y lleve a las casas de todos los ciudadanos españoles un mensaje, en primer lugar, de que puede confiar en un Gobierno de la verdad, y en un Gobierno eficaz, como lo ha demostrado en su etapa de presidente de Galicia".

En esa línea, el consejero ha zanjado sentenciando que el líder del PP "es garantía de eficacia", frente a la "garantía de problemas" que, en su opinión, es Pedro Sánchez.