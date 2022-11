Sanz recuerda que desde 2019 se ha producido un incremento de 42.660 personas en empleo público en Andalucía

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha recordado, en relación a las movilizaciones del sindicato CSIF para reclamar unos servicios públicos de calidad, que desde 2019 con el Gobierno de Juanma Moreno "se ha producido un incremento de 42.660 personas más en materia de empleo público en la comunidad autónoma".

En declaraciones a los periodistas, Sanz ha indicado que esas más de 42.000 personas supone un incremento del 15,70% en empleo público, y de ellos el 27% en Sanidad y un 19% en Educación. "Nunca ha habido un Gobierno más comprometido con el empleo público, como se ha demostrado en estos tres años y 10 meses", ha incidido.

A juicio del consejero, "se pueden convocar movilizaciones, pero lo que no se puede es no valorar la realidad, y es que desde el Gobierno de Juanma Moreno se han puesto en marcha todas las ofertas de empleo público que estaban pendientes, convocadas y no ejecutadas, y se han puesto en marcha de estabilización del personal de la Junta, que tampoco se habían iniciado".

"Eso nos permite que hoy podamos hablar de que en materia de ofertas ordinarias aprobadas desde 2019 se hayan abordado 31.638 plazas más, el 75% de ellas en el sector sanitario y el resto en educación y administración general", ha manifestado Sanz, que ha incidido en que "se pueden convocar las movilizaciones que se quieran y el Gobierno las respeta, pero también es bueno que se cuente la realidad y se reconozca que se está haciendo un esfuerzo impresionante".