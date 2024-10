Sanz ve "insuficiente y poco ambiciosa" la negociación sobre Gibraltar y pide "sensibilidad" con la comarca gaditana

ROTA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha trasladado la preocupación del Gobierno andaluz por la negociación sobre Gibraltar, que el Ejecutivo central "da por cerrada" a la espera de una contestación de Reino Unido, entendiendo que ésta es "insuficiente y poco ambiciosa". Es eso que ha pedido "sensibilidad" con la comarca gaditana del Campo de Gibraltar ya que "se pone en peligro una oportunidad histórica" que tiene esta zona "para su desarrollo y su futuro".

En declaraciones a los medios durante una visita a Rota (Cádiz), el consejero ha asegurado que "es la hora" de La Línea de la Concepción y del Campo de Gibraltar y "no se les puede volver a dejar tirado, no vale cualquier negociación".

Para Sanz, "no habrá otra ocasión en la que una negociación permita que tanto por parte de la Unión Europea como por parte del Gobierno de España se demuestre un compromiso claro con los campogibraltareños", reiterando que desde la Junta de Andalucía quieren un acuerdo sobre el Peñón pero "no cualquier acuerdo" sino uno que "garantice el desarrollo económico y social del Campo de Gibraltar y de la Línea".

"Dice el ministro --de Asuntos Exteriores-- que es un acuerdo de prosperidad compartida, que yo califico de desigualdad compartida, porque mientras que se mantengan desequilibrios a diez metros entre una población y otra, donde se pagan mucho menos impuestos para traer empresas en Gibraltar y se tolera y se cierra un acuerdo en el que no vamos a poder competir o vamos a competir en desigualdad, en desequilibrio total desde el punto de vista fiscal, es un mal acuerdo y será un mal acuerdo", ha manifestado.

En su opinión, el Gobierno de España "fracasa, se firme o no se firme el acuerdo" porque, "sencillamente no es un buen acuerdo y creo que no va a haber otra oportunidad para cerrar un buen acuerdo". Por eso ha reclamado a la Unión Europea y al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "luchen" por un acuerdo "mucho más ambicioso y mucho más potente".

Antonio Sanz ha dicho que ve "difícil" que se vaya a producir un acuerdo en torno a las condiciones de Gobraltar tras el Brexit, asegurando que el ministro de Asuntos Exteriores está "obsesionado en firmar el acuerdo que él da por terminado". "A nosotros no nos vale cualquier acuerdo, tiene que ser el mejor, pero lo que nos preocupa es que, si no hay acuerdo, el Ministerio y el Gobierno de Sánchez no han trabajado en un plan B que ofrezca una alternativa al Campo del Gibraltar", ha lamentado.

En ese sentido ha vuelto a insistir en el desarrollo de un plan B "por si no fructifica la negociación", que contemple un estatuto fiscal especial para el Campo del Gibraltar y un plan especial de apoyo económico y social, además de "medidas de garantías medioambientales para la zona y de protección de los derechos de los trabajadores transfronterizos".

"Hoy mostramos nuestra preocupación como Gobierno de Andalucía y reclamamos una reacción al Gobierno de Sánchez que tiene que ser, de una verdadera vez, apostar, sinceramente y con ambición, por desarrollar y apoyar a los campogibraltareños y a los linenses de manera especial", ha concluido.

De hecho, el municipio de La Línea de la Concepción acoge este viernes a las 20,00 horas una marcha ciudadana para reivindicar medidas excepcionales para la localidad y que el acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit llegue "lo antes posible" ya que los efectos van a tener "una repercusión inmediatamente directa" para la ciudad. Esta movilización está apoyada y promovida por el Ayuntamiento y partirá de la plaza Fariñas en dirección a la frontera con el Peñón.