Sara Baras abre con un diálogo los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz el próximo 29 de junio

Presentación de la 76 edición de los Cursos de Verano de la UCA. - UCA

CÁDIZ 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cádiz (UCA) ha presentado este miércoles la 76 edición de los Cursos de Verano de Cádiz, una iniciativa cultural y formativa que arrancará el próximo 29 de junio con un diálogo con Ssara Baras y con una programación compuesta por seminarios, talleres prácticos y una amplia oferta cultural abierta a toda la ciudadanía.

Durante la presentación, el vicerrector de Sostenibilidad y Cultura de la UCA, Gonzalo Sánchez Gardey, ha destacado que esta cita supone cada año "un momento especialmente ilusionante" para la Universidad de Cádiz porque representa la apertura de las aulas a la sociedad. "Es el momento en el que abrimos las aulas a la calle y recibimos a quien quiera venir a disfrutar de seminarios que transmiten conocimiento de una manera distinta, manteniendo el rigor académico, pero desde un enfoque más abierto y accesible", ha añadido.

Los cursos, que este año alcanzan su edición número 76 y cuentan con una trayectoria incluso anterior a la propia creación de la Universidad de Cádiz, se desarrollarán principalmente durante las dos primeras semanas de julio en la Facultad de Filosofía y Letras.

La programación incluye seminarios sobre temáticas muy diversas, entre ellas el centenario del escritor José Manuel Caballero Bonald, la juventud migrante, la historia contemporánea, el patrimonio de las hermandades gaditanas, el carnaval, la arqueología, el ecologismo, la literatura, la música o el análisis del fútbol contemporáneo. También tendrán un espacio destacado asuntos de plena actualidad como la inteligencia artificial, con el curso 'IA para el bienestar: una mirada transversal al nuevo horizonte científico basado en la IA'.

Sánchez Gardey ha subrayado que el objetivo es acercar el conocimiento universitario al conjunto de la ciudadanía. "Prácticamente no hay ámbito del conocimiento que no hayamos tocado, el único hilo común es tratar de hacer el conocimiento interesante y accesible para los ciudadanos y ciudadanas de la provincia", ha afirmado.

Entre las novedades de esta edición han destacado el curso 'Flamenconomía. Cultura popular y socioeconomía', una propuesta que analizará cómo el flamenco y otras expresiones musicales han abordado históricamente cuestiones relacionadas con la economía, el trabajo o las transformaciones sociales.

La programación incluye además el taller 'Manual de autodefensa en la industria musical', orientado a proporcionar herramientas prácticas para la gestión de proyectos musicales. Como en años anteriores, se mantienen seminarios que han despertado un notable interés entre el público, como los dedicados al carnaval gaditano, al patrimonio de las cofradías o a la memoria democrática. En este último caso, la edición de 2026 estará centrada en la Transición española.

La inauguración oficial tendrá lugar el 29 de junio a las 19,30 horas en el patio de la Facultad de Filosofía y Letras con el diálogo 'El duende más internacional: Sara Baras'. La reconocida bailaora y coreógrafa conversará sobre su trayectoria artística junto al catedrático de la Universidad de Cádiz Alberto Romero y la catedrática de Antropología Social de la Universidad de Sevilla Cristina Cruces.

La oferta formativa se complementará con una intensa programación cultural paralela. Entre las actividades previstas figuran el concierto Cinescopía, dedicado al cine clásico; el espectáculo Flamenconomía; las representaciones teatrales Bajo tierra ni muertos y No echen a perder la comedia; el concierto del grupo Detergente Líquido; la exposición fotográfica Un apprentissage du trouble, de Jonás Forchini, en la Sala Kursala; y un encuentro literario con la escritora Espido Freire en colaboración con la Feria del Libro de Cádiz.

En el apartado económico, la Universidad volverá a ofrecer un amplio programa de becas gracias al patrocinio de Santander Open Academy. Según ha explicado el vicerrector, en la edición anterior se concedieron más de 300 becas, una cifra que permitió garantizar prácticamente la gratuidad a quienes no podían afrontar el coste de la matrícula. "La intención es que nadie deje de participar por una cuestión económica", ha indicado.

El plazo de matrícula ya se encuentra abierto y, según ha avanzado Sánchez Gardey, la respuesta inicial está siendo muy positiva. "Tenemos ya cerca de 400 personas inscritas, lo que demuestra el interés que siguen despertando los Cursos de Verano", ha resaltado.