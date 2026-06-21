Sector hostelero de la provincia de Cádiz confía en un verano "optimista" con previsiones de crecimiento

Archivo - Una turista llegando a Cádiz. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector de la hostelería de la provincia de Cádiz espera con "optimismo" la temporada de verano, con unas previsiones que apuntan a un crecimiento del turismo otro año más, y donde, a pesar de los daños causados durante las borrascas de principios de año, las playas prácticamente se han recuperado a tiempo para la llegada de veraneantes.

El presidente de la Federación de la Hostelería de la provincia de Cádiz (Horeca), Antonio de María Ceballos, ha puesto en valor también el aumento de pasajeros en el aeropuerto de Jerez de la Frontera, una infraestructura importante para el movimiento de turistas extranjeros y también nacionales.

Es por eso que ha valorado este verano "con positividad" ante lo que se espera, con una provincia "sin ninguna nube negra" tras todo lo sufrido y los daños registrados en playas, chiringuitos y carreteras.

"Somos empresarios optimistas y positivos que siempre esperamos lo mejor", ha aseverado el presidente de Horeca, quien ha trasladado que la provincia está "en perfecto estado de revista", tras todos los trabajos llevamos a cabo para ello y que desde el sector ven que están "creciendo continuamente" verano tras verano.

A este aumento de visitantes que espera recibir en la provincia, Antonio de María Ceballos ha señalado que "la preocupación de muchos municipios" en estos momentos es "llegar a esa capacidad de carga" y poder tener plazas para acoger a los miles de turistas que llegarán. Además, ha añadido que a esto se suma el poder mantener un "equilibrio" entre el turismo y los residentes, para que estos últimos "no soporten las aglomeraciones" que se da por una masiva afluencia de viajeros.

"A veces del éxito viene el fracaso", ha advertido a este respecto, confiando en encontrar ese punto intermedio que haga sostenible el turismo en los municipios de la provincia de Cádiz.

Cabe apuntar que en 2025 los hoteles de la provincia marcaron cifras de ocupación por encima del 88% de media en julio y septiembre y más del 92% en agosto.