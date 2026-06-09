El sector pesquero andaluz pide a Moreno mantener la línea de gestión impulsada por Fernández-Pacheco

Archivo - El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco (i), mantiene un encuentro con la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape). Imagen de archivo. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) ha remitido una carta al presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, en la que le solicita que mantenga la línea de trabajo desarrollada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, al tiempo que pone en valor la labor realizada por el consejero en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, y su equipo al frente de la gestión pesquera andaluza.

En la carta remitida al presidente andaluz, Faape subraya los "avances" conseguidos en los últimos años gracias a la colaboración estrecha entre la Administración autonómica y los representantes del sector pesquero, una cooperación que ha permitido "articular posiciones comunes, reforzar la defensa de los intereses de la pesca en Andalucía y trasladar una voz unitaria ante las instituciones, tanto nacionales como europeas", según ha señalado la Federación en una nota.

En este contexto, Faape ha destacado la "eficacia" de los mecanismos de coordinación impulsados por la Consejería, específicamente el papel de la Mesa de Interlocución Pesquera y Acuícola, que ha consolidado "un espacio permanente de diálogo y participación con presencia de todos los agentes del sector".

Además, ha considerado que la continuidad de esta línea de trabajo resulta relevante en un momento "decisivo" para la pesca andaluza, marcado por la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (UE) y por los posibles cambios en la Política Pesquera Común (PPC) y en los instrumentos de financiación comunitarios.

"El sector pesquero andaluz afronta importantes desafíos relacionados con la rentabilidad de las empresas pesqueras, el relevo generacional, la digitalización, la simplificación administrativa, la competencia de terceros países y el reconocimiento de la contribución económica y social de la actividad pesquera en Andalucía", ha advertido.

En este contexto, ha recordado que Andalucía es la segunda comunidad pesquera española, suma 1.397 barcos (16,24% de la flota pesquera española) y emplea a 14.721 personas, de las que 5.311 trabajan directamente a bordo de buques pesqueros (17,1 % del empleo pesquero español). Esta actividad genera unas capturas anuales de alrededor de 52.000 toneladas de pescados y mariscos.

Ante ello, ha valorado como "fundamental" preservar los cauces de diálogo y coordinación construidos durante los últimos años, así como mantener la "estabilidad" en los equipos de gestión y decisión que han venido trabajando en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

A este respecto, ha reiterado su disposición a continuar trabajando junto a la Junta y Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para "garantizar el futuro de una actividad estratégica para la economía, el empleo y la cohesión social de numerosas zonas costeras andaluzas".

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Gallart García, recientemente reelegido en el cargo, ha valorado que "la unidad de acción entre el sector pesquero y la Administración andaluza ha sido determinante para fortalecer la posición de Andalucía en los principales debates que afectan al futuro de la actividad". Por ello, ha considerado "fundamental seguir avanzando desde el consenso y la colaboración institucional para afrontar los importantes retos que la actividad pesquera tiene por delante".