Seis heridos leves al impactar un coche contra el toldo de una terraza de bar en El Puerto (Cádiz)

Un vehículo de la Policía Local de El Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Un total de seis personas han resultado heridas leves después de que un vehículo haya impactado contra una de las sujeciones del entoldado de una terraza de bar en la zona de Valdelagrana, en El Puerto de Santa María (Cádiz).

El suceso ha tenido lugar sobre las 13,45 horas de este jueves 3 de septiembre en la avenida de la Paz, donde ha sido necesaria el traslado de una mujer al hospital de El Puerto para ser atendida de sus heridas, como han indicado desde el 112 Andalucía a Europa Press.

Fuentes municipales han señalado que todo apunta a que el accidente se ha producido debido a que el conductor, una persona de edad avanzada, se ha equivocado al meter la marcha de su vehículo, yendo hacia delante en vez de hacia atrás.

Este error es el que habría hecho que su vehículo golpease contra la terraza de este bar en Valdelagrana, dejando seis heridos leves, uno de ellos derivado al hospital, aunque sin que haya transcendido nada más sobre el estado de estas personas.

La Policía Local de El Puerto, personado en la zona del accidente, ha atendido al conductor para esclarecer lo ocurrido, que ha quedado en un susto.