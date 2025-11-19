Las selecciones absolutas de nueve países del mundo jugarán en Cádiz un torneo internacional de fútbol femenino

Archivo - Laia Aleixandri y Sydney Schertenleib en el partido entre España y Suiza de la pasada Eurocopa 2025 - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

CÁDIZ 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hasta nueve selecciones absolutas de fútbol de nueve países del mundo competirán del 27 de noviembre al 2 de diciembre en un torneo internacional femenino que se jugará en campos Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Sanlúcar, en la provincia de Cádiz, donde se disputarán siete partidos, además de un encuentro más en Málaga.

En esta edición inaugural de 'She Plays' participarán algunas de las selecciones que formaron parte de la pasada Eurocopa de Suiza en julio de 2025, donde España quedó subcampeona. Así, estará la propia selección helvética, Finlandia, Bélgica, Ucrania, Escocia, Gales, Austria, Finlandia, Corea del Sur y China, que es la vigente campeona de la Copa Asiática.

'She Plays' es un torneo que nace con la intención de convertirse en un evento anual "de referencia" en el calendario del fútbol mundial, como ha informado en una nota Teempo, empresa organizadora de este evento deportivo.

De esta manera, algunas de las jugadoras más destacadas del panorama futbolístico mundial se dejarán ver en estos encuentros, que se disputarán en el estadio de Chapín de Jerez de la Frontera, el Antonio Gallardo de Arcos de la Frontera y el estadio de El Palmar de Sanlúcar de Barrameda.

Respecto a los horarios, los partidos se celebrarán en dos franjas, a las 12,00 horas y a las 19,00 horas, y la entrada a los mismos será gratuita para todos los aficionados. Para quien no pueda acudir a los estadios, se ha indicado que los partidos se podrán seguir en directo a través de la plataforma Solidsport, en el canal oficial de ShePlays.

El torneo arrancará el jueves 27 de noviembre a las 19,00 horas en el estadio de Arcos con el partido entre Finlandia y Austria. Un día después, el 28, la competición se trasladará al Estadio Chapín de Jerez, donde se podrán ver dos encuentros, uno a las 12,00 horas entre las selecciones de Ucrania y Escocia, y otro a las 19,00 horas entre Suiza y Bélgica.

Ese mismo 28 de noviembre, la Ciudad Deportiva Fundación Málaga Club de Fútbol acogerá a las 19,00 horas el partido de Corea del Sur y Gales.

Ya el lunes 1 de diciembre, el estadio El Palmar de Sanlúcar recibirá a las selecciones de Austria y Ucrania a las 12,00 horas y de Bélgica y Finlandia a las 19,00 horas. El torneo volverá a Jerez el 2 de diciembre, donde el Estadio Chapín acogerá los partidos entre Gales y Suiza a las 12,00 horas y entre Escocia y China a las 19,00 horas.

La primera edición de este torneo internacional de fútbol femenino está organizada por Teempo, una empresa especializada en eventos futbolísticos con más de una década de trayectoria. Para su CEO y fundadora, Elena Pérez Serichol, She Plays representa "el mayor evento de su historia".

La gala de presentación del torneo tendrá lugar el próximo 25 de noviembre, en las Bodegas Tío Pepe de Jerez de la Frontera, en un evento conducido por la periodista deportiva Irati Vidal.