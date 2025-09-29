El Servicio Jesuita Migrante insta a Interior a que "reflexione" sobre la apertura del macro CIE de Algeciras (Cádiz)

El delegado del Sector Social de la Compañía de Jesús en España, Luis Arancibia, ha llamado a aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de medio millón de extranjeros

Un total de 1.863 migrantes ingresaron en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) el año pasado, 222 menos que en 2023, según el Servicio Jesuita Migrante (SJM), que ha reclamado "transparencia" en la gestión de estos espacios. En relación con estos centros, el SJM ha pedido al Ministerio del Interior "reflexionar" sobre la apertura del "macro" CIE de Algeciras (Cádiz). Sobre este lugar, SJM avisa de que "puede llevar a graves situaciones de vulneración de derechos".

Respecto al CIE de Algeciras, el coordinador del programa CIE en SJM y Pueblos Unidos y el autor del informe, Iván Lendrino, ha indicado que esta instalación puede albergar a 500 personas, por lo que ha pedido conocer la "estrategia" sobre este centro y si prevé albergar a ese número de migrantes. "¿Se va a privar de libertad a familias y a menores como ocurre en otros países? Porque este centro tiene instalaciones que podrían contar con esa posibilidad, algo que sería una aberración en función de lo que estamos acompañando", ha alertado.

Así lo ha manifestado en la presentación del informe de 2024 'Raíces Tras los Muros', presentado este lunes en el Congreso de los Diputados, por la ONG, que ha recopilado datos sobre internamiento, expulsiones y devoluciones de la Dirección General de la Policía. Según el estudio, en 2024 fueron internadas 1.863 migrantes, cifra inferior a las 2.085 de 2023. Entre ellas, se registró un incremento de mujeres, 85 frente a las 64 mujeres internadas en 2023.

El SJM considera este descenso de migrantes internados en 2024 frente a 2023 "positivo" pero "alarmante" porque, según ha apuntado en la presentación del informe, la excepcionalidad "no se respeta" y se priva de libertad a personas "con largas trayectorias de arraigo, sin valorar las circunstancias personales ni contemplar alternativas ya previstas en la legislación". Del total de los migrantes internados el año pasado, 853 solicitaron protección internacional. En concreto, el informe revela que las personas acompañadas por SJM (611) contaban con "largo tiempo de arraigo e inclusión" en España, el 59,6% llevaba de uno a siete años. Estas tenían una edad comprendida entre 25 y 46 años y destacaban las nacionalidades de Colombia y Marruecos.

También señala que la mayoría de los internamientos se produjeron por causa de expulsión: 1.563 personas (83,90%) frente a 300 por devolución (16,10%). En concreto, indica que en 2024 estuvieron activos los CIE de Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Murcia, Valencia y Madrid (tras la reapertura de Aluche a finales de 2023). El de Tenerife permaneció inactivo por tercer año consecutivo. En cuanto a las repatriaciones forzosas, a lo largo de 2024 se registraron un total de 3.286. De ellas, 2.923 correspondieron a expulsiones (88,95%) y 363 a devoluciones y salidas obligatorias (11,05%). El 31,56% (1.037) de las 3.286 se ejecutaron desde CIE.

Igualmente, explica que la duración media del internamiento en CIE es de 33,66 días. Para llegar a esta cifra, SJM ha tomado como referencia los centros de Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Murcia y Valencia. La ONG destaca también en el estudio que en 2024 se aplicaron catorce protocolos de prevención de suicidio, 166 separaciones preventivas y 358 quejas, concentradas sobre todo en Madrid y Barcelona, los centros con mayor internamiento.

Asimismo, reclama "mayor transparencia" por parte de la Administración y ha pedido que se publiquen periódicamente informaciones sobre datos y procedimientos. "Pensamos que la Administración tiene una asignatura pendiente. Persiste falta de transparencia y ausencia de mecanismos del Estado que informen periódicamente de este ciclo, que no sólo es el del internamiento, que es el de la identificación, la privación de libertad y la repatriación", ha asegurado el coordinador del programa CIE en SJM y Pueblos Unidos y el autor del informe, Iván Lendrino.

En esta misma línea, en el informe, SJM denuncia la "falta de mecanismos efectivos de acceso a la defensa y tutela judicial". "El laberinto legal de los procedimientos de expulsión e internamiento provoca indefensión y ausencia de garantías, especialmente en el momento del internamiento y la eficacia en el acceso a abogados/as para los distintos asuntos procesales en curso", asegura.

"PREOCUPACIÓN" POR LOS "INTERNAMIENTOS AUTOMÁTICOS"

En este sentido, Lendrino ha mostrado "preocupación" por los "internamientos automáticos". A su juicio, los jueces "deberían tomarse más en serio y profundizar en la situación de las personas". Además, la ONG pide al Ministerio del Interior revisar la pertinencia y papel de los CIE como herramientas en la política migratoria, así como "reflexionar" sobre la apertura del "macro" CIE de Algeciras. Sobre este lugar, SJM avisa de que "puede llevar a graves situaciones de vulneración de derechos".

Por su parte, el delegado del Sector Social de la Compañía de Jesús en España, Luis Arancibia, ha llamado a aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de medio millón de personas extranjeras. "Necesitamos abordar la realidad de las migraciones con políticas que promuevan la protección, la hospitalidad, la inclusión y la ciudadanía y especialmente que sean capaces de abordar de un modo estructural las causas últimas que fuerzan a las personas a abandonar sus hogares y cultura propias buscando un horizonte de esperanza", ha recalcado Arancibia.