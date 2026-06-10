Los servicios de socorrismo en la playa de Palmones en Los Barrios (Cádiz) se activarán el sábado 13 de junio

Vista de la playa de Palmones en Los Barrios (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) va a activar el próximo sábado 13 de junio el dispositivo de socorrismo, vigilancia y equipamiento de cara a la temporada veraniega en la playa de Palmones.

El dispositivo de vigilancia y sanitario estará operativo hasta el 13 de septiembre y funcionará de manera continuada con cuatro socorristas todos los días de la semana y un enfermero, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Además, se contará con una ambulancia en llamada de lunes a viernes y una ambulancia presencial los sábados, domingos y días de fiesta, y los socorristas podrán prestar sus servicios en el agua con una moto acuática si lo requiere la situación.

Este operativo se prestará de lunes a domingo en horario de 12,00 horas a 20,00 horas de manera ininterrumpida.

La empresa EDP, como en años anteriores, ha sido la encargada del balizamiento de la playa, el canal náutico para uso de embarcaciones, todo según las ordenanzas nacionales y europeas de la correcta ordenación del uso de las playas.

Respecto a Acerinox, una temporada más se ha encargado de aportar los módulos de aseos a lo largo de la playa, que cuenta también con papeleras, cartelería de información y dos torres de madera de vigilancia.

También se ha instalado, una año más, la zona para personas con movilidad reducida, una carpa de estructura de madera que se ha instalado con la colaboración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

Entre las novedades destacan la adquisición de un nuevo juego de muletas anfibias, una segunda silla anfibia que se suma a la ya existente y nuevos flotadores adaptados, ampliando así los recursos disponibles para facilitar el baño y el acceso al agua en condiciones de seguridad y comodidad.

También se ha instalado la pasarela de madera por toda la playa, aportada como en años anteriores por la APBA.

Respecto a la limpieza, el mantenimiento de la playa y su limpieza, así como la limpieza de los aseos, papeleras y arena, se realiza con un horario de mañana y tarde durante todos los días.