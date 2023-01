El SMP asegura que "seguirá en huelga" a la espera de que la Junta "se digne a sentarse": "Sería lo razonable"

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Atención Primaria (SMP) ha manifestado este miércoles que va a "seguir en huelga" a la espera de que la Junta de Andalucía "se digne a sentarse a escuchar y a negociar con sus médicos, que sería lo razonable".

"Emplazamos a todos a encontrarnos ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla el sábado 28 de enero, en lo que debiera ser un grito para salvar a una Atención Primaria agonizante", ha señalado el sindicato en un comunicado valorando el acuerdo del Sindicato Médico Andaluz (SMA) con el SAS.

"No vemos motivos para desconvocar ninguna huelga. Lo que se ha publicado hasta ahora sobre dicho acuerdo ha defraudado a muchos médicos y subido el nivel de indignación de muchos otros. Sería ridículo abandonar ahora, así que haremos un esfuerzo para sumar y para sostener el conflicto en el tiempo", ha señalado.

Tras esto, el sindicato ha advertido que los jóvenes "huyen de la atención primaria", mientras que "los mayores queremos dejarlo o jubilarnos cuanto antes".

"Necesitamos tiempo suficiente para cada paciente, que las citas correspondan exclusivamente a problemas médicos, que se limiten las agendas a unos 20, igual trato a los pediatras y a los médicos de familia, que tengamos tiempo para todas nuestras funciones y el perfil profesional de nuestras especialidades dentro del horario laboral, y que cuando salgamos del trabajo no sigamos echándole horas si queremos mantener la competencia o formar a otros médicos", han indicado.

Por último, ha pedido a la administración que "deje de menospreciar nuestro trabajo, que nos den unas condiciones laborales dignas y medios para hacerlo bien". "Cantidad sin calidad no resuelve los problemas de nuestros pacientes, ni los nuestros", ha concluido.

CONCENTRACIÓN EN CÁDIZ

Mientras, en Cádiz, donde la concentración se producía en el centro sanitario de Mentidero, en la capital, donde había "revuelo" entre el personal tras conocer el acuerdo alcanzado entre el SAS y el SMA. "Están vendiendo un acuerdo entre ellos que al parecer le sirve al SMA para desconvocar con un acuerdo que nos parece que no cambia en nada el funcionamiento actual de los centros de salud", ha apuntado en declaraciones a Europa Press Fernando Ramírez, del SMP.

En concreto, sostiene que la agenda con 35 pacientes es la que tienen actualmente. "Lo que ocurre es que eso es con lo que se inicia, no con lo que se acaba", ha matizado Ramírez, que cita como ejemplo los pacientes que pueden atender procedentes de "agendas paralelas", como urgencias. Teniendo esto en cuenta, los detalles de ese pacto han provocado que haya más médicos "indignados". "Los compañeros no están entendiendo que eso sea ningún acuerdo", ha apuntado.

Por ello ha invitado, ante la caída de convocatoria de huelga del SMA para este viernes, a todos aquellos que se sientan descontentos en la atención primaria a sumarse a la huelga que realizada desde el pasado día 20 el SMP. El sindicato, de nueva creación, dice entender que no forme parte de la Mesa Sectorial, pero no comprende que la consejera de Salud no se haya reunido con ellos al margen de ese foro, y ha vuelto a criticar las cifras de seguimiento de la huelga que aporta el SAS.