Sordo (CCOO) rechaza "endurecer el acceso" al IMV o al subsidio de paro y no cree que Álvarez (UGT) quisiera "decir eso"

CÁDIZ, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, se ha mostrado este viernes contrario a "endurecer el acceso a las prestaciones de desempleo" o al Ingreso Mínimo Vital (IMV), y ha agregado que no cree que su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, quisiera "decir eso" cuando este pasado jueves se mostró favorable a retirar la prestación por desempleo y otros subsidios públicos a las personas paradas que rechacen ofertas de trabajo y hayan recibido formación para ello.

"Una persona que rechaza una oferta de trabajo, ofreciéndole formación y teniendo cualidades y cualificaciones para poder hacerlo, desde luego es una persona que si está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo o Ingreso Mínimo Vital (IMV), el país debe plantearse si debe seguir cobrándolo o no", comentó el líder de UGT este jueves en un encuentro informativo del diario 'El Mundo'.

Unai Sordo se ha pronunciado sobre estas declaraciones de Pepe Álvarez a preguntas de los periodistas en una atención a medios antes de participar en un acto titulado 'Igualdad y empleo' organizado por CCOO en Cádiz, al que también asistirá la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

"Me imagino que es una expresión que se hace pensando, quizás, en alguna situación muy expresa", ha comentado el líder de CCOO al respecto de la opinión de su homólogo en UGT, y a renglón seguido ha querido "dejar claro que el problema del paro en España no tiene nada que ver con que las personas que perciben una prestación o un subsidio estén rechazando puestos de trabajo porque tienen un subsidio".

"Eso es un mito urbano, un unicornio azul", ha sentenciado Unai Sordo para añadir que "el problema en España, en primer lugar, es que se ofertan muchos empleos con salarios bajos", así como que "los servicios de empleo intermedian en muy pocas ocasiones las ofertas de empleo".

Además, "el problema en España tiene que ver con que la movilidad geográfica es muy difícil en un país donde el precio de la vivienda y del alquiler es un disparate, y donde tener dos casas abiertas para ganar 1.000 euros hace que la gente no pueda aceptar puestos de trabajo", ha indicado también el líder de CCOO, para quien "esa es la razón por la que puede haber espacios en nuestro país que soliciten puestos de trabajo y haya parados en otra parte que no están en disposición de acudir a ese puesto de trabajo, no porque estén cobrando una prestación que a veces es de 400 o 500 euros", ha apostillado.

"Ese no es el problema", ha incidido el líder de CCOO, que ha aseverado que "no hay que endurecer para nada el acceso a las prestaciones, sean de desempleo o del Ingreso Mínimo Vital, que ya tienen una regulación", y que ha concluido indicando que cree que "tampoco quería decir eso el secretario general" de UGT en sus referidas declaraciones de este jueves.