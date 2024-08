El sorteo de la ONCE reparte 535.000 euros en Barbate (Cádiz)

Susana Pérez, vendedora de la ONCE en Barbate.

BARBATE (CÁDIZ), 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE del 31 de julio, último día del mes, ha dejado su principal premio en la localidad gaditana de Barbate, donde Susana Pérez ha vendido la serie agraciada con medio millón de euros además de otro cupón premiado con 35.000 euros.

Según informa la ONCE en un comunicado, Pérez acaba de cumplir en julio 14 años como vendedora de esta entidad en su pueblo, en Barbate, y ha mostrado su "felicidad y orgullo" por haber llevado de nuevo la suerte a sus vecinos.

Esta vendedora ya sabe lo que es dar premios de 35.000, de 40.000, y de 75.000 euros pero hasta el momento nunca había entregado una cuantía tan grande como son estos 535.000 euros que ha repartido en la avenida del Mar, próxima a la plaza de abastos ubicada en pleno centro de Barbate, una localidad que estos días está "concurrido de turistas y vecinos".

"Hay mucho movimiento, no sé a quién le habrá tocado", ha asegurado Susana Pérez, quien ha esperado que el afortunado o afortunada "comparta hoy su alegría con ella". Así, ha afirmado a la ONCE que "se alegra mucho" por Barbate, asegurando que su localidad "se merece este premio tan grande, y sobre todo por el que le haya tocado".

Hija de pescadores de toda la vida, Susana, que tiene una discapacidad visual, se ha declarado "muy orgullosa" de su pueblo y de la ONCE. "Lo que más me gusta es estar y compartir con la gente. Me da mucha alegría que haya clientes que vengan a buscarme año tras año cuando llega el verano", ha señalado.

El sorteo de la ONCE del 31 de julio estaba dedicado a la exposición de Las Edades del Hombre Hospitalitas de Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela y ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros en Cádiz y en Benalmádena (Málaga). El resto de premios se han repartido entre Canarias, Cataluña, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana.