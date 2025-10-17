El sorteo del orden de actuación de las Concurso de Carnaval del Falla 2026 en Cádiz se celebrará el 8 de noviembre

Beatriz Gandullo, José Manuel Cosso y Jose Carlos Teruel en rueda de prensa tras la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha anunciado que el sorteo del orden de actuación de las agrupaciones inscritas en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), que se celebra en el Gran Teatro Falla, se celebrará el sábado 8 de noviembre en el Palacio de Congresos.

Asimismo, ha indicado que el sorteo será abierto al público hasta completar aforo y será retransmitido en directo por la televisión municipal Onda Cádiz.

Beatriz Gandullo ha señalado que hasta el momento hay un total de 184 agrupaciones inscritas, de las que 126 corresponden a la categoría de adultos y 58 agrupaciones a la cantera. De estás últimas, 38 con infantiles y 20 juveniles.

Además, ha asegurado que la última semana de octubre y previo a la celebración de este sorteo se celebrará un Consejo de Participación del COAC con los diferentes colectivos para abordar el desarrollo del próximo concurso de agrupaciones.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local de este viernes ha aprobado la adjudicación a la empresa Growly y Maquinaria Constructiva SL de los trabajos de reparación y mejora de la fachada del Museo de las Cortes, equipamiento municipal situado en la calle Santa Inés, con un presupuesto de 13.985 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Igualmente, se ha aprobado la adjudicación a la empresa Arquitectura Prefabricada y Modular SL de las obras de resanado y pintado de la fachada del edificio del Centro Integral de la Mujer, situado en la plaza del Palillero.

Los trabajos consistirán en la limpieza de la fachada, tratamiento impermeabilizante antifisuras, reparación de elementos sueltos o deteriorados de la carpintería de madera, pintado de la misma, eliminación de manchas y óxidos y reparación de la cubierta del edificio.