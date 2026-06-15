Subdelegada asegura que los puertos de Cádiz están "preparados" en este inicio de la Operación Paso del Estrecho

Archivo - Vista del puerto de Algeciras durante la operación salida de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2025, en el puerto de Algeciras, a 3 de agosto de 2025, en Algeciras, Cádiz, Andalucía (España). ARCHIVO. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha asegurado que la provincia gaditana "está preparada" para afrontar el desarrollo de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026 por sus puertos de Algeciras y Tarifa, un dispositivo que ha dado comienzo este lunes con una previsión de superar los 3,5 millones de pasajeros y 850.000 vehículos en total, un 3% más que en 2025.

Blanca Flores se ha mostrado "segura" de que "con la participación y el esfuerzo de todos" esta Operación Paso del Estrecho será "otro éxito de organización y resultado".

En un audio difundido por Subdelegación, la responsable del Gobierno en Cádiz ha recordado que en 2025 fueron "más de dos millones y medio de viajeros" los que pasaron por los puertos gaditanos, lo que "da cuenta de la importancia que tienen para esta provincia los puertos de Tarifa y de Algeciras".

Y es que estos dos puertos suelen asumir más del 70% del flujo de la OPE en la ida y vuelta.

A esta cifra, ha destacado la novedad de la incorporación de los controles biométricos, por lo que ha llamado a "la responsabilidad" de los viajeros que vayan a movilizarse hacia África a través de cada uno de los nueve puertos que participan, como son Algeciras y Tarifa, en Cádiz; Almería, Málaga y Motril (Granada), Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana), Ceuta y Melilla.

En concreto, Andalucía concentra cinco de los siete puertos peninsulares participantes, por los que embarcaron en 2025 más del 96% de los vehículos y pasajeros del total de la OPE, que alcanza este año su trigésimo séptima edición tras registrar en 2025 "cifras récord", con un total de 3.488.885 pasajeros y 857.784 vehículos transportados entre ambos continentes mediante 10.536 rotaciones marítimas. De este total, pasaron por los cinco puertos andaluces 3.373.697 personas y 829.774 vehículos.