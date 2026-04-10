La subdelegada del Gobierno realiza una visita técnica a la nueva oficina de Empleo en Barbate (Cádiz). - GOBIERNO DE ESPAÑA

BARBATE (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) estrena sede en Barbate, tras el traslado a un nuevo local más amplio que ha permitido la renovación y modernización de las instalaciones y la mejora de las condiciones de trabajo para usuarios y empleados.

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha señalado en una nota su satisfacción porque "los barbateños disponen de unas dependencias plenamente accesibles y adaptadas y los empleados públicos de unas mejores condiciones de trabajo".

El SEPE, organismo de empleo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha financiado la renovación de esta oficina con 342.160 euros por medio de los Fondos Plan de Renovación de oficinas donde exista personal SEPE (Renove), destinados a instalaciones que cuenten con personal de este organismo para garantizar una mejora en las condiciones de trabajo de ese organismo.

Tras un periodo de diez meses de obras para acondicionar este local de 423 m2, en régimen de alquiler y sito en la calle Sevilla s/n, la apertura al público de la oficina se produjo en diciembre. Desde el día 10 de ese mes los 4 trabajadores del SEPE --tres funcionarios más la directora de la oficina-- y los del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que comparten la nueva sede comenzaron a atender a los ciudadanos en estas instalaciones.

La subvención del SEPE al Servicio Andaluz de Empleo incluye los gastos de apertura, renovación y adecuación (obra, dirección de obra, etc.), así como los gastos de los primeros 18 meses de arrendamiento. Flores, que ha estado acompañada en la visita a la nueva sede por la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco; el delegado territorial de la Consejería en Cádiz, Daniel Sánchez; el alcalde de Barbate, Miguel Molina; el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Janda, Javier Rodríguez; el director provincial del SEPE, Moisés Martínez; y por los responsables de la oficina del SEPE y del SAE en Barbate, ha reconocido el trabajo que realizan los empleados de este servicio, al destacar "su gran labor e implicación en favor de la ciudadanía".