Sumar dice que la publicación del expediente del Faro de Trafalgar "suspende cualquier actuación urbanística"

CÁDIZ 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha señalado que la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la incoación del expediente para declarar Bien de Interés Turístico el Faro de Trafalgar, en Los Caños de Meca, "otorga cobertura legal y protección efectiva al enclave mientras se completa el expediente", por lo que "el anuncio supone un punto de inflexión en la defensa de este espacio natural e histórico, e implica la activación de medidas cautelares que suspenden cualquier actuación urbanística o comercial mientras se completa el proceso de declaración oficial".

En una nota, la diputada nacional de Sumar por la provincia de Cádiz, Esther Gil de Reboleño, ha celebrado la resolución como "un logro ciudadano". "Hoy celebramos una victoria colectiva y por fin se reconoce el valor histórico, natural y simbólico del Faro de Trafalgar", ha añadido.

Para Sumar, con esta resolución, "la ciudadanía organizada logra un importante avance en la defensa de un patrimonio que consideran común y no negociable".

"Han sido años de lucha, recogidas de firmas, manifestaciones, asambleas y también la elaboración de un informe donde recogimos todos los valores del área de Trafalgar, desde los ambientales y geológicos hasta los sociales y emocionales", han afirmado desde la plataforma 'El Faro no se vende', que ha añadido que "esa vinculación simbólica que tiene la gente con el faro ha sido fundamental".

En este sentido, han asegurado que no se oponen a dinamizar el espacio, pero sí exigen que cualquier uso futuro respete el entorno y sea decidido colectivamente. "No estar de acuerdo con un modelo de explotación comercial no significa estar en contra de darle vida al faro. Queremos que se escuche a la población local y se piense un uso que beneficie a todos, no a unos pocos", han concluido.