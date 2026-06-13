Sumar pregunta al Gobierno si el cuartel de Guardia Civil en Ubrique (Cádiz) irá en un edificio de actual uso asociativo

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

CÁDIZ 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Sumar en el Congreso de los Diputados ha presentado una pregunta, con ruega de respuesta escrita, en la que interesa saber si el Gobierno tiene pensado ubicar el nuevo cuartel de la Guardia Civil en un inmueble, propiedad del Ministerio de Trabajo, "que lleva años siendo utilizado por diversas asociaciones locales, así como por dos bandas de música del municipio, para el desarrollo de sus actividades".

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre, el Gobierno, también a pregunta de Sumar, señaló que se estaban "estudiando distintas opciones para un posible traslado" del acuartelamiento de la Guardia Civil en Ubrique, valorando los diferentes condicionantes aunque aclarando que "no existe todavía una decisión tomada al respecto".

Ahora, Sumar, en una pregunta, recogida por Europa Press, señala que los colectivos antes citados están recibiendo comunicaciones por parte del Gobierno municipal en las que se les "invita" a abandonar los espacios en los que hasta ahora desarrollan sus actividades en el inmueble referido.

En este sentido, añade Sumar que "esta actuación municipal posiblemente esté relacionada con la voluntad de ubicar en este edificio del Ministerio de Trabajo el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Ubrique".

Así, pregunta al Gobierno si ha habido algún cambio con relación a la titularidad del referido inmueble en los últimos cinco años, sin continúa siendo propiedad del Ministerio de Trabajo y Economía Social, si el inmueble ha sido objeto de cesión, total o parcial, al Ayuntamiento de Ubrique o a cualquier otra entidad pública, o se tiene previsión de hacerlo y si prevé el Gobierno ubicar el nuevo cuartel del Guardia Civil en el edifico referido.