Susana Díaz critica que Moreno "haga de portavoz de la empresa anunciando el cierre de Airbus en Puerto Real"

EL BOSQUE (CÁDIZ), 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha afirmado que "no puede ser el portavoz de la empresa --de Airbus-- anunciando el cierre" de la planta de Puerto Real (Cádiz), cuando "la ministra --Reyes Maroto-- hace unos días vino a Cádiz y se puso a disposición de un acuerdo con la empresa y los trabajadores para evitar el cierre de la planta".

En declaraciones a los periodistas, Susana Díaz ha manifestado que el presidente de la Junta "lo que tiene que hacer es poner los medios a su alcance, sentarse a trabajar con el Gobierno de España, con la empresa y los trabajadores y salvar la planta de Puerto Real".

"Esa es su tarea, pero venir a hacer de portavoz del cierre de la empresa y no defender los derechos de Cádiz, no es el cometido de un presidente de la Junta y eso lo tiene que entender y lo tiene que aplicar. Con un millón de parados, Andalucía no está para perder ni plantas como la de Puerto Real ni empresas como Abengoa", ha concluido.