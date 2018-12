Susana Díaz dice que es evidente que PP-A y Cs están "pensando" en unir sus votos a Vox tras el "blanqueo" de Casado

Publicado 27/11/2018 14:23:28 CET

SAN ROQUE (CÁDIZ), 27 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Lourdes Pino) -

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la reelección por el PSOE-A, Susana Díaz, ha manifestado este martes que es evidente que PP-A y Ciudadanos (Cs) están "pensando en unir sus votos" a Vox, sobre todo, después de que el presidente nacional de los populares, Pablo Casado, fuera el primero en "blanquear" a la ultraderecha de este país diciendo que le "sonaban bien sus argumentos".

En declaraciones a los periodistas en San Roque (Cádiz), la presidenta ha expresado que esta es a la conclusión que llega después de que los candidatos a la Junta de PP, Juanma Moreno, y de Cs, Juan Marín, no respondieran ayer a la pregunta que les lanzó en varias ocasiones en el debate electoral celebrado en la RTVE sobre si iban a sumar sus votos con Vox.

La presidenta ha recordado la "contundencia" que Moreno tuvo en los primeros días de campaña al acudir a un notario para firmar que no la iba a apoyar o la de Marín cuando dijo que entregaría el escaño antes de apoyar al PSOE-A, de manera que ha preguntado por qué esa misma contundencia no la utilizan para decir que no van a sumar con Vox.

"Si no lo hacen, es porque es evidente que están pensando en utilizar los votos de Vox", ha indicado la presidenta de la Junta, quien ha añadido que "primero lo han blanqueado y ahora no descartan pactar con Vox".

"Es evidente que quienes en su momento blanquearon a Vox, ahora están echando números y no descartan apoyarse en ellos", según ha señalado la presidenta, para quien "cuando alguien blanquea las posiciones políticas de la ultraderecha y no es capaz de decir con claridad que no va a unir sus votos a ellos, es porque está pensando en hacerlo".

Para Susana Díaz, ambos partidos no son capaces de comprometerse a no apoyarse en los votos "de la extrema derecha, de un partido de ultraderecha, xenófobo, racista y que justifica la violencia contra las mujeres".

Para Susana Díaz, en el debate electoral de RTVE de ayer se volvió a poner de manifiesto que ella se presenta a las elecciones con dos coaliciones a los lados, una a la izquierda, la de Podemos y sus socios que plantean duplicar el presupuesto de la Junta de una manera "brillante, pasando de 26.000 millones a 54.000 millones, lo que es "faltar a la verdad", y otra a la derecha, la de PP-A y Cs, que "no se aguantan ni soportan y lo único que les motiva es unirse frente al PSOE-A".

Preguntada sobre el hecho de que Moreno haya manifestado que sería partidario de recentralizar parte de las competencias que tienen las comunidades en materia de educación, Susana Díaz ha indicado que es evidente que el PP y sus dirigentes no tienen respeto ninguno hacia el 28 de febrero y ahora pretenden "por la puerta de atrás, mutilar nuestra autonomía".

Ha indicado que al PP no le gusta que en Andalucía haya libros de texto gratis o que las matrículas universitarias cuesten aquí siete euros o que el 50 por ciento de las becas al comedor sean gratuitas, que haya becas al transporte y aulas matinales y que se vayan a incorporar más docentes a la educación pública.