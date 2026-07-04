Suspendida la conexión por catamarán entre Cádiz y Rota para este sábado por la previsión meteorológica

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CÁDIZ 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la ciudad de Cádiz y la localidad gaditana de Rota se han suspendido para este sábado, 4 de julio, debido a las previsiones meteorológicas previstas para esta jornada.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, se prevé la suspensión de los servicios hasta las 15,00 horas, cuando se actualizarán los horarios en función del "avance de las condiciones meteorológicas". Asimismo, queda previsto servicio alternativo por carretera para todos los viajes ya cancelados desde Cádiz hasta Rota.

En cambio, el servicio marítimo entre Cádiz y El Puerto de Santa María opera con normalidad según los horarios establecidos pese a la previsión meteorológica ofrecida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De este modo, se ha activado el aviso amarillo por viento en la provincia de Cádiz. En concreto, la campiña, el litoral y la zona del Estrecho estarán bajo alerta por rachas de levante que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora hasta la medianoche de este sábado.

Por contra, según la página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, consultada por Europa Press, no se prevén cancelaciones de las conexiones marítimas entre Algeciras y Tánger (Marruecos), a excepción de un ferry de Africa Morocco Link (AML) cancelado desde Tarifa hasta Tánger previsto a las 14,00 horas.