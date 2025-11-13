Suspendidas las conexiones por catamarán entre Cádiz con Rota y El Puerto por el temporal de lluvia y viento

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la capital gaditana y las localidades de Rota y El Puerto de Santa María se encuentran suspendidas este jueves a causa del temporal de viento y lluvia como consecuencia de la borrasca Claudia.

Según detalla la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, hasta el restablecimiento del servicio se pondrá a disposición de los usuarios uno alternativo por carretera en autobús.

Cabe recordar que la Aemet mantiene vigente el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Huelva, en Sevilla, Cádiz y Córdoba. Además, se activa el aviso amarillo por vientos de hasta 70 km/h en Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, y por fenómenos costeros en el Estrecho y en el Litoral de Cádiz y en el de Huelva, en la Costa de Granada y en Poniente y Almería capital.

Además, la predicción marítima de la Aemet en la costa en el área del Guadalquivir al Cabo Roche es de vientos de sur y sureste, siendo el estado del mar de marejada aumentando durante la tarde a fuerte marejada y al final a gruesa, además de haber mar de fondo, con lluvias y ocasionalmente tormentas.