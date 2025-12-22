Suspendido el espectáculo de luces de la Plaza de San Juan de Dios de Cádiz por el robo de material informático

Archivo - Vista de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha informado de la suspensión este lunes del espectáculo de luces de la Plaza de San Juan de Dios tras el robo del material informático necesario para su funcionamiento.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, la caseta instalada en la propia plaza, desde la que se controla el espectáculo, fue forzada para acceder a su interior, habilitando un hueco por el que presuntamente se sustrajo el material.

Por su parte, la empresa Ximénez Iluminación ha precisado que del interior de la caseta fueron robados tres de los cuatro ordenadores existentes, además de cuatro cargadores. Tanto el Ayuntamiento como la empresa responsable trabajan ya para restablecer el servicio lo antes posible.