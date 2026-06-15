Suvipuerto asumirá la gestión pública directa del Servicio de Ayuda a Domicilio desde el 1 de julio en El Puerto (Cádiz)

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EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La empresa municipal Suvipuerto, que a partir de ahora se denomina Avanza El Puerto, se hará cargo de la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de El Puerto de Santa María (Cádiz) a partir del 1 de julio. La empresa municipal asumirá la totalidad de la plantilla de trabajadoras que actualmente presta este servicio y la ampliará en los próximos meses para poder atender a más usuarios.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, la medida se hará efectiva tras culminar de forma "ágil y rápida" toda la tramitación administrativa, jurídica y organizativa necesaria para encargar la gestión del servicio a la empresa municipal Avanza El Puerto.

En este sentido, ha añadido que se cumple así el acuerdo entre el alcalde, Germán Beardo, y la plantilla, integrada por 140 auxiliares y tres coordinadoras, para garantizar tanto los derechos laborales de las profesionales como la continuidad y calidad de la prestación.

Además, ha indicado que el Ayuntamiento trabaja también en el refuerzo de la bolsa de empleo con el objetivo de incorporar a más personal cualificado. Entre las primeras medidas puestas en marcha ha destacado un curso de formación en Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, dirigido a personas desempleadas e impulsado por la Concejalía de Formación Ciudadana, que dirige Silvia Gómez.

Esta acción formativa combina contenidos teóricos y prácticas, facilitando la incorporación laboral de los participantes a un sector con una creciente demanda de profesionales cualificados. Inicialmente, el curso contaba con 15 plazas, pero debido a la gran acogida y a la necesidad de formar más personal en este ámbito, la oferta se amplió hasta las 30 plazas.