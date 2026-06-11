El Teatro Pemán en Cádiz abrirá de nuevo sus puertas a mediados de agosto con cuatro espectáculos de artistas gaditanos

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en el nuevo Teatro Pemán. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado de los tenientes de alcalde delegados de Urbanismo, José Manuel Cossi, y de Cultura, Maite González, ha anunciado que el Teatro Pemán abrirá de nuevo sus puertas a mediados del mes de agosto tras las obras de reforma de este histórico teatro de verano situado en el Parque Genovés, y lo hará con cuatro espectáculos de artistas gaditanos.

Según han explicado, esta apertura se hará con un ciclo de música y baile titulado 'De Cádiz para Cádiz', compuesto por cuatro espectáculos muy gaditanos que se celebrarán los días 20, 21, 22 y 23 de agosto y que estarán protagonizados por artistas de la ciudad, del flamenco, del Carnaval, de la danza y del panorama musical actual.

Así, el primero de estos espectáculos será el jueves 20 de agosto con una fiesta del flamenco de Cádiz, con David Palomar como artista principal y el Ballet Flamenco de Cádiz, bajo la dirección de Pilar Ogalla y Andrés Peña.

El viernes 21 de agosto será el turno de Selu García Cossío, con su nuevo espectáculo 'Universo Cádi', y los personajes más emblemáticos de sus chirigotas, mientras que el sábado 22 de agosto el bailaor y coreógrafo Eduardo Guerrero celebrará en el nuevo Teatro Pemán el décimo aniversario de su espectáculo de danza y flamenco contemporáneo 'Guerrero', que en esta ocasión contará con Pasión Vega como artista invitada.

Este primer ciclo inaugural culminará el domingo 23 de agosto con el espectáculo del artista gaditano Riki Rivera 'Un miedo menos. Terapia de grupo', que estará acompañado de varios artistas invitados.

El alcalde ha explicado que aunque éste será el ciclo musical de estreno del teatro, ya se está trabajando en una programación con más conciertos. Asimismo, ha anunciado que el Festival Internacional de Floklore 'Ciudad de Cádiz' volverá a este teatro en la primera semana de septiembre.

Bruno García ha destacado la recuperación del Teatro Pemán para la ciudad, "que se suma a otros espacios que se encontraban parados y abandonados como el Portillo, el Cementerio, el Castillo de San Sebastián, Valcárcel, el Rosario, el Teatro Romano, El Pelícano o centros culturales cerrados como la Casa del Obispo o el Baluarte del Orejón, que ya se han abierto o en los que se está formando parte de la solución para su puesta en marcha".

En el caso del Pemán, García ha puesto de relieve "que se trata de un espacio simbólico, muy querido, que dejó muchos recuerdos a los gaditanos y que ahora van a poder volver a vivir momentos mágicos", apostillando que "este verano el Teatro Pemán volverá a abrir y lo hará con un primer ciclo de Cádiz para Cádiz".

Los trabajos de terminación del Teatro Pemán están siendo ejecutados por la empresa Gruexma SL y han contado con un presupuesto de 1,6 millones de euros.

El Ayuntamiento ha recordado que estas obras se encontraban al 70% de ejecución en el año 2023 cuando este equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento de Cádiz, habiendo sido abandonados los trabajos por la anterior adjudicataria, lo que obligó a rescatar el contrato para poder finalizarla. Además, no estaba contemplado el espacio escénico en esta segunda fase, por lo que hubo que incluirlo en el proyecto.

Al inicio de esta obra estaba la práctica totalidad de la estructura, albañilería y revestimientos finales, quedando pendiente la carpintería, cerrajería, vidrios y aparatos sanitarios. Asimismo, se han tenido que culminar las actuaciones que no quedaron totalmente finalizadas y el repaso de otras que ya se hicieron, además del mencionado espacio escénico, según ha explicado.

En este sentido, ha añadido que en estos momentos ya están todos los asientos instalados quedando aún por culminar la instalación eléctrica y de los equipos de luz y de sonido, que se hará en las próximas semanas.

El aforo de este teatro de verano, con tres niveles y dos plantas con un graderío con inclinación que permite la mejora en el visionado de la escena, es de 1.152 plazas, contando con los asientos desmontables de la zona delantera del escenario y con 12 espacios para personas con movilidad reducida.