Teresa Rodríguez presenta en Puerto Real (Cádiz) un plan industrial ecosocial

PUERTO REAL (CÁDIZ), 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la presidencia de la Junta por parte de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha presentado este martes en la puerta de Airbus Puerto Real (Cádiz) un plan industrial ecosocial, y ha advertido que "es una traición a esta comarca que el Ministerio de Industria y los sindicatos, con sede en Madrid, hayan certificado el cierre de la planta, sigue siendo reversible y, mientras los trabajadores estén dispuestos a pelear por su supervivencia y por la supervivencia de los puestos de trabajo, vamos a estar al lado de ellos".

Según ha informado Adelante Andalucía en una nota, además de Rodríguez han intervenido el alcalde de Cádiz, José María González, y el trabajador de Airbus, Juan Guerrero. Durante el acto se ha presentado el Plan de Industrialización Sostenible acuñado por la formación andalucista de izquierdas, cuya columna vertebral es un empleo con derechos y un futuro ecosocial.

"Estamos acostumbradísimos a que Andalucía sea la tierra en la que se le regalan cosas al capital extranjero, hemos tenido que escuchar muchas veces el cuento de que Cádiz y Andalucía son una tierra subvencionada y subsidiada", ha lamentado Rodríguez, quien ha incidido en que "los fondos públicos que han venido a recalar, y esa historia la conocemos muy bien en la Bahía de Cádiz, han sido para empresas multinacionales que cuando se han llenado los bolsillos se han ido fuera".

"El problema es que esos fondos no se han invertido en economía social andaluza, en cooperativas, en pequeñas empresas, en gente que se quede arraigada al territorio para impulsar un modelo endógeno de desarrollo pendiente desde hace dos siglos", ha criticado la candidata, que ha añadido que "eso no se va hacer ahora tampoco porque los fondos de recuperación, y no nos cansaremos de decirlo, van a ir a aquellos territorios que ya tienen industria".

"Si contribuimos a esos fondos, tenemos que exigir que vengan aquí y que, por una vez, sean el motor real de desarrollo y de una apuesta por la transición ecosocial", todo lo contrario de lo que abandera el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla. "El primero que declaró el cierre de esta fábrica, que por cierto sigue funcionando, fue él. Antes incluso que la propia empresa ya salió a defender los intereses de una multinacional", ha recordado.

Para Adelante Andalucía, los datos de paro, precariedad y pobreza demuestran que la comunidad "sigue ocupando el vagón de cola del tren del empleo en toda España y en la Unión Europa", haciéndose "imprescindible la toma de medidas urgentes que vayan a la raíz de los problemas y afronten de lleno la reestructuración del actual modelo socioeconómico andaluz".

"Reconozcamos lo que es un secreto a voces: empresarios y políticos se han dado la mano para enriquecerse a costa de nuestro trabajo, Linares, Airbus, Astilleros, Zumosol, Delphi...", ha señalado Rodríguez antes de apuntar que "esto es lo que venimos a cambiar con este plan de emergencia que genere empleo estable y de calidad y que permita abrir un nuevo camino que garantice el futuro de una nueva generación de andaluces".

En este mismo sentido se ha manifestado el militante de Adelante Andalucía y alcalde de Cádiz, José María González, que ha expresado que "el problema de Andalucía no es la inmigración, es la emigración, que jóvenes formados tengan que abandonar sus barrios y familias para encarar un futuro incierto, tenemos que frenar esa sangría de talento".

"Ya está bien de hipotecar el futuro de la Bahía de Cádiz y de las nuevas generaciones, Airbus Puerto Real no se cierra, es posible revertir el cierre. No perdemos la esperanza ni la fuerza porque entendemos que es importante que la Bahía siga contando con un marco de producción industrial ligado al metal y a lo aeroespacial. No nos vamos a rendir y por eso es necesario que entremos en el Gobierno", ha remarcado antes de lanzar un último mensaje anclado en la realidad. "No se trata de rescatar ni de mirar con nostalgia la industria que se perdió, sino de desarrollarla en el marco actual. De pensar cómo generar industria sostenible y respetuosa con el medio ambiente y de cómo generar empleo estable".

Por su parte, Juan Guerrero ha alertado sobre las intenciones de los gobiernos autonómico y central de dar carpetazo a la actividad industrial. "Parecen querer abocarnos al sector servicios y estamos totalmente en contra, hay alternativas, Airbus Puerto Real ha sido una planta modelo a nivel europeo, pero pretenden cerrarla aprovechando la pandemia. Lo que queremos es solo carga de trabajo", ha reclamado el trabajador.